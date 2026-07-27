Tour Montparnasse : des vitres chutent dans la rue, le chantier à 800 millions d’euros au bord de l’abandon

Des baies vitrées de la Tour Montparnasse sont tombées, entraînant la fermeture temporaire des rues environnantes et la sécurisation des parties fragiles de la façade. L’incident relance les inquiétudes concernant l’état général de l’immeuble et menace un projet de rénovation de 800 millions d’euros, déjà compromis par des désaccords entre copropriétaires.

Plusieurs baies vitrées situées dans les étages supérieurs de la Tour Montparnasse se sont détachées avant de tomber au pied de l’immeuble, dimanche soir. Malgré la dangerosité de l’incident, aucune personne n’a été blessée. Les pompiers ont immédiatement déployé un important dispositif autour du gratte-ciel parisien. Un large périmètre de sécurité a été installé au pied de la tour, entraînant notamment la fermeture de la rue Edgar-Quinet et de la rue du Départ pendant toute la durée des opérations.

Des vitres menaçaient encore de tomber

Après la chute des premières baies vitrées, les pompiers ont constaté que d’autres éléments de la façade risquaient également de se détacher. Des équipes spécialisées sont descendues en rappel le long de la tour afin de déposer les vitres devenues instables et d’écarter tout nouveau danger. L’opération s’est achevée dans la soirée. Les rues fermées ont ensuite pu être progressivement rendues à la circulation. Les causes exactes de la chute n’ont pas encore été établies. Des vérifications techniques doivent déterminer si le problème provient des fixations, de l’état des matériaux ou d’un autre défaut affectant la façade. Les contrôles devront également établir si d’autres baies vitrées présentent un risque similaire. La Tour Montparnasse, inaugurée en 1973, culmine à 209 mètres et reste le plus haut bâtiment de Paris intra-muros.

Aucun blessé malgré la chute depuis les étages supérieurs

La chute de plusieurs éléments vitrés depuis une telle hauteur aurait pu provoquer un drame. Aucun passant, automobiliste ou membre des équipes présentes au pied de la tour n’a toutefois été touché. Le périmètre rapidement établi par les secours a permis d’empêcher toute circulation dans la zone directement exposée. Les pompiers ont ensuite sécurisé les parties de la façade considérées comme les plus fragiles avant de mettre fin à leur opération. L’incident pose désormais la question de l’état général de l’enveloppe extérieure de la tour, alors que l’immeuble doit théoriquement subir une transformation complète après plusieurs années de discussions, de retards et de désaccords entre ses copropriétaires.

Une rénovation à 800 millions d’euros désormais menacée

La chute des baies vitrées se produit quelques jours seulement après un nouveau coup d’arrêt porté au gigantesque projet de rénovation de la Tour Montparnasse. Le 21 juillet, LFPI, principal copropriétaire de l’immeuble avec environ 30% des tantièmes, a indiqué qu’il ne soutenait plus le chantier dans sa forme actuelle. Le gestionnaire souhaite désormais une rénovation moins ambitieuse et surtout moins coûteuse. Le montant total du projet a progressivement atteint environ 800 millions d’euros. La facture du désamiantage aurait notamment triplé en neuf mois, passant d’environ 30 à 90 millions d’euros. Cette hausse a lourdement pesé sur la position de LFPI et sur les capacités de financement des copropriétaires. À l’issue de l’assemblée générale du 21 juillet, un participant avait résumé brutalement l’état du dossier : « Le projet est mort ! »

Le chantier n’est pas encore officiellement enterré

Malgré le retrait du soutien du principal copropriétaire, la rénovation n’est pas encore juridiquement abandonnée. Le lancement des travaux restait théoriquement programmé pour septembre, quelques semaines avant l’expiration du permis de construire fixée au 26 novembre 2026. Les copropriétaires doivent donc rapidement trouver un accord s’ils souhaitent maintenir le calendrier initial. Sans compromis financier, le projet conçu pour transformer entièrement la tour paraît cependant extrêmement difficile à engager. La rénovation devait notamment permettre de moderniser l’immeuble, de réduire sa consommation énergétique, de remplacer sa façade et d’aménager de nouveaux espaces, dont une serre au sommet. Le chantier devait durer plusieurs années. Le maire du XVe arrondissement, Philippe Goujon, refuse pour l’instant de considérer le projet comme définitivement abandonné. Il estime que les discussions peuvent encore reprendre malgré les désaccords apparus lors de la dernière assemblée générale.

Une réunion de crise pour tenter de sauver le projet

Face au risque de voir la rénovation définitivement abandonnée, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a décidé de réunir les principaux copropriétaires et acteurs du dossier. Cette réunion doit permettre de rechercher un compromis avant que le blocage ne devienne irréversible. L’abandon du chantier aurait des conséquences importantes pour la tour, mais également pour l’ensemble du quartier Montparnasse. Le projet est préparé depuis près de dix ans et sa réalisation a déjà été repoussée à plusieurs reprises. La chute des baies vitrées rend désormais les vérifications techniques encore plus urgentes. Les expertises devront déterminer précisément pourquoi les éléments se sont détachés et si des mesures provisoires doivent être prises sur l’ensemble de la façade. Alors que l’avenir du chantier à 800 millions d’euros n’a jamais paru aussi incertain, cet incident rappelle brutalement que la rénovation de la Tour Montparnasse ne concerne pas seulement son apparence ou son coût. Elle touche également à la sécurité et à l’entretien d’un immeuble vieux de plus de cinquante ans.