Black Panther 3 : David Jonsson succède au regretté Chadwick Boseman

David Jonsson a été choisi pour incarner le fils de T’Challa dans le troisième film de la saga Black Panther, prévu pour décembre 2028. Annoncé au Comic-Con, le film poursuivra l’héritage du roi disparu et mettra en scène un jeune héritier du Wakanda, interprété par Jonsson.

Marvel a officiellement choisi le nouveau visage de Black Panther. L’acteur britannique David Jonsson tiendra le rôle principal du troisième film de la saga et incarnera le fils de T’Challa, le personnage rendu célèbre par Chadwick Boseman. Son arrivée a été annoncée devant des milliers de fans lors du Comic-Con de San Diego.

Marvel met fin à six années de spéculations

Depuis la mort de Chadwick Boseman, emporté par un cancer du côlon en août 2020 à l’âge de 43 ans, l’avenir de Black Panther restait l’un des principaux mystères de l’univers cinématographique Marvel. Le studio avait décidé de ne pas confier le rôle du roi T’Challa à un autre acteur dans Black Panther: Wakanda Forever. Sorti en 2022, le film racontait la mort du personnage et faisait de sa sœur Shuri, incarnée par Letitia Wright, la nouvelle détentrice du costume de Black Panther. Marvel a désormais tranché pour la suite de la franchise. David Jonsson deviendra le nouveau héros du Wakanda, mais il ne jouera pas une nouvelle version du personnage incarné par Chadwick Boseman. Il interprétera son fils, devenu adulte.

David Jonsson incarnera le fils de T’Challa

Le personnage avait été révélé dans la scène post-générique de Black Panther: Wakanda Forever. Nakia, jouée par Lupita Nyong’o, présentait alors à Shuri son fils Toussaint, né de sa relation avec T’Challa et élevé loin du Wakanda. L’enfant expliquait également que son véritable nom wakandais était T’Challa, comme son père. Le troisième film suivra ce jeune héritier lorsqu’il aura grandi et devra marcher dans les traces du roi disparu. David Jonsson n’est donc pas chargé de rejouer le T’Challa de Chadwick Boseman. Il incarnera T’Challa II, son fils, dans une histoire située plusieurs années après les événements du deuxième volet.

Une présentation très émue au Comic-Con

David Jonsson est apparu sur la scène du Hall H aux côtés du président de Marvel Studios Kevin Feige, du réalisateur Ryan Coogler, de Letitia Wright et de Winston Duke, l’interprète de M’Baku. Visiblement ému, l’acteur de 32 ans a remercié l’équipe de lui confier cette responsabilité : « Merci à cette famille que j’ai l’honneur et la chance de rejoindre. Je ne veux pas en dire trop, car je souhaite laisser l’écran parler. Mais croyez-moi, tout l’honneur est pour moi. »

Ryan Coogler a expliqué que le film montrerait le fils de T’Challa grandir, mûrir et reprendre l’héritage de son père. Le réalisateur a précisé que Marvel recherchait un acteur capable de porter cette nouvelle étape de la saga sans effacer le personnage créé avec Chadwick Boseman.

Un acteur révélé par Industry et Alien: Romulus

Né à Londres, David Jonsson s’est d’abord fait connaître grâce à la série Industry, dans laquelle il incarnait Augustus « Gus » Sackey. Il a ensuite tenu le rôle principal de la comédie romantique Rye Lane, avant de rejoindre la franchise Alien. Dans Alien: Romulus, sorti en 2024, il interprétait Andy, un androïde programmé pour protéger le personnage joué par Cailee Spaeny. Sa performance avait largement contribué à accroître sa notoriété internationale. Il a également joué dans Marche ou crève, adaptation du roman de Stephen King, aux côtés de Cooper Hoffman et Mark Hamill. Son arrivée dans Black Panther 3 constitue le rôle le plus important de sa carrière.

Letitia Wright et Winston Duke seront de retour

David Jonsson ne sera pas seul pour ouvrir ce nouveau chapitre. Letitia Wright reprendra son rôle de Shuri et Winston Duke celui de M’Baku. Les deux acteurs étaient présents lors de l’annonce officielle à San Diego. Le rôle exact de Shuri dans cette nouvelle histoire n’a pas encore été détaillé. À la fin de Black Panther: Wakanda Forever, elle portait le costume de Black Panther, tandis que M’Baku semblait appelé à prendre une place centrale à la tête du Wakanda. Le troisième film devra donc expliquer comment le fils de T’Challa revient dans le royaume et accède à son tour au statut de Black Panther. Marvel n’a pas encore dévoilé l’identité du principal adversaire ni les autres personnages qui accompagneront le jeune héros.

Ryan Coogler reste aux commandes

Ryan Coogler réalisera une nouvelle fois le film après avoir dirigé Black Panther en 2018 et Black Panther: Wakanda Forever en 2022. Le cinéaste reste ainsi responsable de l’ensemble de la trilogie. Le premier volet avait rapporté plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde et était devenu le premier film de super-héros nommé à l’Oscar du meilleur film. Le deuxième avait dépassé les 850 millions de dollars de recettes malgré l’absence de Chadwick Boseman.

Une sortie prévue en décembre 2028

Black Panther 3 sortira au cinéma le 15 décembre 2028. Marvel n’a encore communiqué ni le début du tournage ni le titre définitif du film. David Jonsson disposera donc de plus de deux ans pour préparer cette succession particulièrement attendue. Huit ans après la disparition de Chadwick Boseman, le Wakanda aura officiellement un nouveau Black Panther, directement lié au héros original par son histoire et par son nom.