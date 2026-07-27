Incendies en Gironde : le gouvernement exclut à ce stade une évacuation de Bordeaux

Les incendies en Gironde progressent, mais le gouvernement n'envisage pas d'évacuation de Bordeaux pour l'instant. Plus de 220 000 personnes ont été évacuées dans la région et les autorités ajustent leurs réponses selon l'évolution de la situation. Une cellule de crise se réunira sous la présidence d'Emmanuel Macron pour coordonner les efforts de lutte.

Alors que les incendies continuent de progresser en Gironde, le gouvernement assure qu’une évacuation de la ville de Bordeaux n’est pas envisagée à ce stade. Invitée de franceinfo, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a déclaré que « l’évacuation de Bordeaux n’est pas à l’ordre du jour à l’heure où l’on se parle », tout en soulignant que la situation restait sous étroite surveillance.

La porte-parole a décrit un incendie « exceptionnel », dont l’évolution demeure difficile à prévoir en raison de phénomènes météorologiques complexes. Elle a rappelé que les autorités adaptent en permanence leur dispositif de réponse en fonction de la progression des flammes et des conditions sur le terrain.

Cette mise au point intervient alors que plus de 220 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde, principalement dans les communes situées au sud de Bordeaux. Les autorités maintiennent leurs appels à la prudence, demandant aux habitants de respecter les consignes de sécurité et aux touristes de différer leurs déplacements vers les secteurs les plus exposés.

Face à l’ampleur de la crise, Emmanuel Macron doit présider lundi une cellule interministérielle de crise au ministère de l’Intérieur afin de coordonner les moyens de l’État mobilisés contre les incendies, qui continuent de mobiliser plusieurs milliers de pompiers et d’importants moyens aériens.