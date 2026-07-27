Incendies : les assureurs s'attendent à de lourdes indemnisations en Gironde et dans les Landes

Les récents incendies en Gironde et dans les Landes engendrent des indemnisations significatives pour les assureurs, avec des centaines de logements détruits. Le gouvernement prolonge le délai de déclaration des sinistres à fin août et prévoit la prise en charge des frais de relogement. Cette crise pourrait également conduire à une hausse des primes d'assurance habitation.

Les incendies qui frappent la Gironde et les Landes auront un coût important pour les compagnies d’assurance. Selon Assurland.com, les indemnisations représenteront plusieurs centaines de milliers d’euros, alors que des centaines d’habitations ont été détruites par les flammes. L’ampleur exacte des dommages ne pourra toutefois être évaluée qu’après les expertises menées sur le terrain.

Face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement a annoncé un assouplissement des démarches pour les sinistrés. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a indiqué que le délai de déclaration des sinistres liés aux incendies était prolongé jusqu’au 31 août, au lieu des cinq jours habituellement prévus. Les frais de relogement des personnes évacuées seront également pris en charge par les assureurs.

Des primes d’assurance appelées à augmenter

Selon Assurland.com, les conséquences de ces incendies pourraient se répercuter durablement sur le coût des contrats d’assurance habitation dans les communes les plus exposées aux risques climatiques. Les assureurs devraient intégrer cette aggravation du risque dans leurs futurs tarifs, ce qui pourrait entraîner des cotisations plus élevées pour les habitants des secteurs concernés.

Cette hausse s’inscrit dans une tendance déjà observée en Nouvelle-Aquitaine, où les primes d’assurance habitation ont progressé de 20 % en 2026. Outre la multiplication des catastrophes naturelles, les professionnels du secteur invoquent également l’augmentation de la valeur des logements et la hausse du coût des matériaux et des travaux de réparation, notamment en charpenterie et en menuiserie, pour expliquer cette évolution des tarifs.