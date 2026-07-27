L’ex-joueur de NFL kényan Daniel Adongo expulsé des États-Unis par l’ICE

Daniel Adongo, ancien joueur des Indianapolis Colts, est expulsé des États-Unis pour dépassement de visa et antécédents criminels, après une décision judiciaire. L'ICE le considère comme un individu dangereux, influencé par un durcissement des lois migratoires. Sa carrière post-sportive est marquée par des problèmes mentaux et des arrestations répétées.

Daniel Adongo, ancien linebacker des Indianapolis Colts, a été expulsé des États-Unis le 20 juin dernier par les autorités américaines de l’immigration, qui l’accusent d’avoir dépassé son visa et d’avoir été arrêté à plusieurs reprises pour des faits graves.

À 37 ans, Daniel Adongo rejoint la liste des personnalités expulsées dans le cadre du durcissement de la politique migratoire américaine. L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a annoncé samedi que l’ancien sportif professionnel avait été renvoyé hors du territoire le 20 juin, après qu’un juge eut ordonné son départ dès le 23 mars. La destination de son expulsion n’a pas été précisée.

Adongo avait fait parler de lui en 2013 en passant du rugby au football américain, sport qu’il n’avait jamais pratiqué auparavant. Il a joué comme linebacker pour les Indianapolis Colts de 2013 à 2015. L’année suivant la fin de sa carrière en NFL, il a dépassé la durée de validité de son visa, selon les autorités américaines.

L’ICE le qualifie de « individu dangereux » et cite une série d’arrestations au cours des dix dernières années pour des faits incluant intimidation avec circonstances aggravantes, coups et blessures, et trouble à l’ordre public. En 2020, il a été condamné pour dégradation de biens et écroué 364 jours. Ses charges les plus récentes relèvent du Laken Riley Act, signé par Donald Trump le 29 janvier 2025, qui impose le maintien en détention des immigrés en situation irrégulière arrêtés pour vol ou crimes violents.

Douglas Thompson, directeur adjoint du bureau de terrain de l’ICE à Chicago, a déclaré : « Ceux qui violent la loi sur l’immigration sont tenus responsables de la même manière, y compris les anciens athlètes professionnels. » Il a ajouté que la communauté était « désormais plus sûre » depuis l’expulsion d’Adongo.

Sa trajectoire après le sport a été marquée par de sérieuses difficultés. Selon le quotidien Indianapolis Star, un juge avait ordonné en 2017 un examen psychiatrique pour déterminer s’il était apte à être jugé ; déclaré inapte, il avait été hospitalisé en psychiatrie. Sa mère et ses avocats ont évoqué des troubles mentaux et des séquelles possibles liées à sa carrière sportive. Le procès avait été reporté à plusieurs reprises, notamment après un nouvel échec à un examen psychiatrique.

Adongo n’a formulé aucun commentaire sur les accusations portées contre lui. Plus de quarante ressortissants kényans ont été arrêtés par l’ICE, selon le site du département américain de la Sécurité intérieure.