Mamdani renonce à arrêter Netanyahu, faute d’autorité légale

Le maire de New York Zohran Mamdani a fait marche arrière sur sa promesse d’arrêter Benjamin Netanyahu lors d’une éventuelle visite dans la ville, reconnaissant mardi ne pas disposer du cadre juridique nécessaire.

Quelques jours après avoir affirmé mener « une conversation active » avec les forces de l’ordre sur l’exécution du mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien, Zohran Mamdani a revu sa position. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire de New York a indiqué que son équipe avait examiné « toutes les voies disponibles » et conclu qu’ils ne disposaient pas de « l’autorité légale indépendante » pour agir.

Mamdani a toutefois maintenu la pression sur Washington. « Le gouvernement fédéral, lui, en a la capacité », a-t-il déclaré, appelant les autorités américaines à rejoindre la CPI et à exécuter le mandat. Il a également précisé que Netanyahu n’était « pas le bienvenu » à New York, où le Premier ministre israélien est attendu en septembre pour l’Assemblée générale des Nations unies.

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La CPI a émis ce mandat d’arrêt en 2024, visant Netanyahu pour des crimes de guerre présumés à Gaza, ainsi qu’un commandant du Hamas. La Cour est compétente pour poursuivre les auteurs présumés de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre sur le territoire des États parties au Statut de Rome. Or les États-Unis n’en sont pas membres, ce qui rend techniquement impossible toute arrestation sur leur sol dans ce cadre.

Donald Trump a réagi vivement aux premières déclarations du maire. Sur Truth Social lundi, il a assuré que Netanyahu ne serait arrêté « d’aucune façon, sous aucune forme » aux États-Unis, défendant le dirigeant israélien au nom de sa lutte contre l’Iran. L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a quant à lui lancé à Mamdani : « Vous avez été élu pour servir les New-Yorkais, pas la propagande du Hamas. »

Ces échanges interviennent dans un contexte de glissement de l’opinion démocrate sur le conflit à Gaza. Un sondage récent indique que 58 % des électeurs démocrates estiment que les États-Unis soutiennent trop Israël, contre 45 % en 2024. Mamdani, qui a qualifié Netanyahu de criminel de guerre tout au long de sa campagne municipale, s’est dit convaincu que le Premier ministre israélien « appartient à La Haye ».