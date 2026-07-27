Le fabricant de puces mémoire chinois CXMT s’envole de 470 % à ses débuts en Bourse

ChangXin Memory Technologies fait une entrée spectaculaire sur le Star Market de Shanghai, avec une hausse de 470% lors de sa première séance, atteignant une capitalisation de 3 300 milliards de yuans. Ce bond, dû à une forte demande face à une offre limitée, témoigne de l'appétit des investisseurs pour des acteurs nationaux dans le secteur technologique.

ChangXin Memory Technologies a fait une entrée fracassante à la Bourse de Shanghai ce 27 juillet 2026, avec une hausse de plus de 470% dès la première séance. La capitalisation boursière du groupe a bondi à environ 3 300 milliards de yuans, soit près de 487 milliards de dollars.

En une seule journée de cotation sur le Star Market de Shanghai, la vitrine technologique de la Bourse chinoise, ChangXin Memory Technologies est devenue la société la plus valorisée de Chine continentale. Sa capitalisation atteint désormais 3 300 milliards de yuans (487 milliards de dollars, environ 365 milliards d’euros), portée par une envolée de plus de 470% par rapport au prix d’introduction.

Ce bond spectaculaire s’explique en partie par la rareté des titres disponibles : seulement 7% des actions ont été mises en circulation lors de l’introduction en Bourse. « La raison de ce rebond extraordinaire ce matin, c’est que seulement 7% des actions sont disponibles à la négociation », a déclaré Anna Macdonald, directrice de la stratégie d’investissement chez Hargreaves Lansdown, sur les ondes de la BBC. Une demande très largement supérieure à l’offre a donc mécaniquement amplifié la hausse.

Fondée en 2016 par son président Zhu Yiming et dont le siège est établi à Hefei, dans la province d’Anhui, CXMT produit des puces de mémoire vive dynamique (DRAM), composants essentiels des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle, des smartphones, des ordinateurs et des tablettes. Le groupe a indiqué vouloir consacrer l’essentiel des fonds levés lors de cette introduction à l’augmentation de ses capacités de production et à la recherche et développement.

La performance du titre arrive à un moment délicat pour les marchés financiers chinois, frappés ces dernières semaines par une correction qui a effacé plus de 1 500 milliards de dollars de capitalisation. Les autorités financières de Pékin multiplient les mesures pour enrayer ce repli, et le succès de l’IPO de CXMT leur offre un signal encourageant.

L’appétit des investisseurs chinois pour ce groupe national traduit aussi une ambition politique : Pékin pousse activement son industrie technologique vers l’autonomie. Le marché mondial des puces DRAM reste aujourd’hui dominé à environ 90% par trois acteurs, le sud-coréen Samsung Electronics, son compatriote SK Hynix et l’américain Micron.

SK Hynix, fournisseur clé du concepteur de puces Nvidia, a lui-même réalisé début juillet la plus grande introduction en Bourse jamais effectuée par une entreprise étrangère aux États-Unis, levant 26,5 milliards de dollars sur le Nasdaq. Le titre avait progressé de 17% lors de sa première séance, avant de céder une partie de ces gains. La capitalisation de SK Hynix avait déjà franchi le seuil de 1 000 milliards de dollars sur sa place d’origine en mai, portée par la demande soutenue en puces pour l’IA.