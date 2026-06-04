Everest : disparu depuis six jours, un guide népalais retrouvé vivant en train de ramper vers le camp de base

Un véritable miracle s’est produit sur les pentes de l’Everest. Porté disparu depuis six jours et considéré comme probablement décédé, le guide népalais Hillary Dawa Sherpa, âgé de 30 ans, a été retrouvé vivant jeudi matin alors qu’il tentait de rejoindre le camp de base du plus haut sommet du monde. Selon les sauveteurs, l’alpiniste avançait en rampant lorsqu’il a été repéré par une équipe chargée de nettoyer les déchets laissés par les expéditions sur la montagne.

Alpiniste expérimenté, Hillary Dawa Sherpa avait atteint le sommet de l’Everest le 29 mars aux côtés de l’aventurier britannique Chris Thrall. Le lendemain, lors de la descente entre le camp 4 et le camp 3, son compagnon de cordée avait perdu sa trace après que le guide se soit arrêté pour reprendre des forces. « Il m’a dit de continuer sans lui », a raconté Chris Thrall dans une vidéo diffusée après sa disparition.

Une disparition dans des conditions extrêmes

Le Britannique a expliqué avoir ensuite croisé un autre grimpeur en grande difficulté, souffrant de gelures et d’un manque d’oxygène. Face à cette situation critique et à une météo particulièrement instable, il avait dû faire un choix difficile entre revenir sur ses pas pour rechercher son compagnon ou porter assistance à l’alpiniste en détresse. Les conditions extrêmes de haute altitude avaient alors compliqué toute tentative de recherche.

Retrouvé vivant contre toute attente, Hillary Dawa Sherpa a immédiatement été évacué par hélicoptère vers un hôpital de Katmandou. Son état de santé n’a pas été précisé dans l’immédiat. Cette histoire exceptionnelle intervient à l’issue d’une saison record sur l’Everest, marquée par plus d’un millier d’ascensions et un nombre inédit de permis délivrés par les autorités népalaises. Malgré cette fréquentation historique, cinq décès ont déjà été recensés cette année sur les pentes du toit du monde.