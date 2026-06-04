Affaire Lyhanna : un corps retrouvé près de Fleurance, lieu de la disparition

Au septième jour des recherches pour retrouver Lyhanna, 11 ans, un corps a été découvert ce jeudi dans le Gers, à proximité du secteur où la jeune fille a disparu. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de la collégienne. Des examens doivent désormais déterminer l’identité de la victime.

Un corps découvert au septième jour de recherches

Un corps a été retrouvé jeudi après-midi dans le Gers, près du lieu de la disparition de Lyhanna, à Fleurance. La découverte intervient alors que les opérations engagées pour retrouver la jeune fille entraient dans leur septième journée. Aucune information précise n’a encore été communiquée sur l’état du corps, la date du décès ou les circonstances de sa découverte. Des analyses complémentaires doivent être réalisées afin d’établir formellement l’identité de la personne retrouvée.

Lyhanna n’a plus été vue depuis le 29 mai

Lyhanna, âgée de 11 ans, a disparu vendredi 29 mai après sa sortie du collège Hubert-Reeves, à Fleurance. Elle a été aperçue pour la dernière fois vers 15 heures, à proximité de l’établissement scolaire, à bord de la voiture d’un homme de 41 ans. Sa famille a signalé sa disparition quelques heures plus tard. La piste d’une disparition volontaire a rapidement été écartée. La jeune fille n’avait jamais fugué auparavant et aucun élément n’orientait les enquêteurs vers cette hypothèse.

Un homme de 41 ans mis en examen et écroué

L’homme aperçu avec Lyhanna est le père d’une amie de la collégienne. Il connaissait la jeune fille et sa famille. Interpellé le lendemain de la disparition, il a été placé en garde à vue, puis mis en examen lundi 1er juin pour enlèvement et séquestration d’une mineure de moins de 15 ans. Il a été placé en détention provisoire. Durant sa garde à vue, il a affirmé avoir déposé Lyhanna près de la piscine de Fleurance. Cette version a été jugée imprécise et incohérente. Présenté au magistrat instructeur, il n’a pas souhaité répondre aux questions. Il reste présumé innocent.

Des recherches massives autour de Fleurance

Jeudi, environ 170 gendarmes étaient encore mobilisés autour de Fleurance et dans les communes voisines. Les recherches se concentraient sur des bois, des zones agricoles, des plans d’eau et un périmètre pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres carrés. Des plongeurs, des cavaliers, des équipes cynophiles et des gendarmes mobiles ont participé aux opérations. Une nouvelle opération de porte-à-porte était également menée entre le collège de Lyhanna et la base de loisirs de Fleurance afin de recueillir d’éventuels témoignages.