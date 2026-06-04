Sous les bombes, la compagnie nationale libanaise fait l’objet d’un audit de sécurité après des alertes de pilotes

L’autorité de régulation de l’aviation civile libanaise a lancé un audit de sécurité de la compagnie nationale Middle East Airlines (MEA) après des inquiétudes exprimées par plusieurs groupes de pilotes concernant les conditions de vol dans un contexte de conflit régional. Selon des documents consultés par Reuters, certains équipages estiment avoir été contraints d’opérer à proximité de zones visées par des frappes aériennes.

Les préoccupations portent également sur la manière dont certains incidents de sécurité auraient été traités au sein de la compagnie. Des pilotes affirment avoir subi des pressions ou des sanctions après avoir signalé des situations qu’ils jugeaient dangereuses, alimentant les interrogations sur les procédures internes de sécurité.

Cette enquête met en lumière la position particulière de la compagnie nationale libanaise, qui a continué à assurer ses liaisons aériennes malgré la guerre régionale et la profonde crise économique traversée par le pays. Alors que de nombreuses compagnies étrangères ont suspendu ou réduit leurs vols dans une grande partie du Moyen-Orient en raison des risques liés aux missiles et aux drones, MEA a maintenu une grande partie de ses opérations.

Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie a expliqué avoir poursuivi ses activités après avoir obtenu des garanties internationales selon lesquelles l’Aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth resterait en dehors des zones de combat. La direction estime que ces assurances permettent de continuer à relier le Liban au reste du monde malgré les tensions.

La compagnie exploite une flotte d’une vingtaine d’appareils desservant le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest. Au Liban, elle est souvent considérée comme un acteur essentiel pour maintenir les échanges économiques et les déplacements des citoyens dans un contexte particulièrement difficile.

L’audit des autorités aériennes intervient alors que les affrontements dans la région continuent d’alimenter les inquiétudes concernant la sécurité du transport aérien. Ses conclusions pourraient avoir des conséquences importantes pour les opérations futures de MEA et pour la confiance des équipages appelés à voler dans un environnement considéré comme l’un des plus sensibles au monde actuellement.