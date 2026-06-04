Suède : la gauche garde une nette avance à trois mois d’élections décisives

À un peu plus de trois mois des élections législatives suédoises, l’opposition de centre-gauche conserve une avance confortable sur le bloc gouvernemental, selon un nouveau sondage publié par l’institut national de la statistique. Cette tendance renforce les espoirs de retour au pouvoir de la gauche lors du scrutin prévu le 13 septembre.

Les enquêtes d’opinion placent en tête l’alliance menée par l’ancienne Première ministre Magdalena Andersson. Son camp bénéficie d’une dynamique favorable alors que la campagne électorale commence à s’intensifier dans l’ensemble du pays.

Face à elle, le gouvernement de droite tente de réduire l’écart. Le Premier ministre, soutenu par des forces conservatrices et nationalistes, cherche à conserver le pouvoir en s’appuyant notamment sur un parti connu pour ses positions fermes en matière d’immigration, un sujet qui continue de diviser l’électorat suédois.

Les questions de sécurité et de criminalité figurent parmi les principales préoccupations des électeurs. Ces dernières années, la Suède a été confrontée à une hausse des violences liées aux gangs criminels, poussant les différents partis à multiplier les propositions pour renforcer l’ordre public.

L’économie constitue également un enjeu majeur de la campagne. Le coût de la vie, la croissance économique et le financement des services publics occupent une place importante dans les débats politiques à l’approche du scrutin.

Si les sondages actuels se confirmaient dans les urnes, l’opposition de centre-gauche pourrait reprendre les rênes du pays après plusieurs années passées dans l’opposition. Toutefois, avec encore plusieurs mois de campagne à venir, les analystes estiment que les équilibres politiques restent susceptibles d’évoluer avant le vote du 13 septembre.