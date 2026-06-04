Deux hommes en détention après la découverte d’une mineure enfermée dans un appartement de l’Aude

Une enquête ouverte par le parquet de Narbonne a conduit à la mise en examen de deux hommes soupçonnés de séquestration, viols aggravés et traite d’êtres humains. L’affaire, révélée par Midi Libre, concerne notamment une adolescente philippine de 13 ans retrouvée enfermée à Port-Leucate. Les deux suspects, désormais placés en détention provisoire, sont également accusés d’avoir obtenu la tutelle de jeunes filles d’origine asiatique via des reconnaissances de paternité jugées frauduleuses.

L’enquête a été déclenchée par un signalement de la Team Moore, association de bénévoles spécialisée dans la traque des prédateurs en ligne. En juin 2024, ses membres identifient un homme résidant à Port-Leucate après qu’il a adressé des propositions sexuelles et des contenus pédopornographiques à l’un de leurs faux profils de mineure. Ce dépôt de plainte auprès du procureur Jean-Philippe Rey va enclencher une série d’investigations.

Un réseau qui remonte jusqu’en Asie

Car les gendarmes surveillaient depuis plusieurs mois, dans le même immeuble, un second suspect âgé de 59 ans, Guy C. Les deux affaires convergent alors, dessinant les contours d’un possible réseau organisé d’exploitation sexuelle d’enfants, avec des ramifications jusqu’en Asie du Sud-Est.

L’instruction, désormais ouverte, devra établir l’étendue exacte des faits et déterminer si d’autres victimes sont impliquées. Le recours à des procédures d’adoption détournées pour contourner les protections légales constitue l’un des axes centraux de l’enquête.