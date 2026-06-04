À Cuba, la population s’accroche malgré les pénuries et le durcissement des sanctions américaines

À Cuba, des millions d’habitants continuent de faire face à des conditions de vie extrêmement difficiles alors que l’île traverse l’une des crises économiques les plus sévères de ces dernières années. Entre pénuries de carburant, coupures d’électricité, manque d’eau et difficultés d’approvisionnement, la population tente de s’adapter à un quotidien marqué par les privations.

À La Havane, Felicia de la Caridad Alvarez, une ancienne employée d’hôpital âgée de 64 ans, incarne cette réalité. Souffrant de problèmes de santé et confrontée à des interruptions fréquentes des services essentiels, elle vit dans un environnement où l’accès régulier à l’eau, à l’électricité et à certains produits de base demeure incertain.

Selon Reuters, la situation s’est fortement aggravée ces derniers mois. L’économie cubaine, déjà fragilisée par des années de difficultés structurelles et de pénuries récurrentes, subit désormais les effets d’un renforcement des sanctions américaines et d’un blocus des approvisionnements en carburant imposés par l’administration du président américain Donald Trump.

Malgré cette pression croissante, le gouvernement cubain conserve le contrôle de la situation politique. Les habitants, habitués depuis des décennies à faire face aux restrictions et aux crises économiques, développent diverses stratégies pour s’adapter à la rareté des ressources et maintenir leur quotidien.

Cette capacité de résilience est souvent décrite à Cuba comme une forme de « résistance » forgée par des années de difficultés. Les familles s’appuient sur des réseaux d’entraide, le système de rationnement et des solutions improvisées pour faire face aux pénuries de nourriture, d’énergie et de biens essentiels.

Dans le même temps, les possibilités de contestation demeurent limitées. Selon plusieurs observateurs, la répression exercée contre les mouvements dissidents contribue à empêcher l’émergence de manifestations de grande ampleur malgré la détérioration des conditions de vie. Ainsi, alors que la crise économique s’aggrave, une grande partie de la population continue de chercher des moyens de survivre dans un contexte de fortes contraintes matérielles et politiques.