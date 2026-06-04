Espionnage chinois : les pays du « Five Eyes » alertent sur des recrutements via les réseaux professionnels

Les services de renseignement des pays membres de l’alliance « Five Eyes » ont lancé mercredi un avertissement commun concernant des activités d’espionnage attribuées à la Chine, dénonçant l’utilisation croissante de plateformes de recrutement en ligne pour cibler des individus susceptibles d’avoir accès à des informations sensibles.

Cette alliance de renseignement regroupe les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans un bulletin intitulé « Protection de nos secrets », les agences de sécurité affirment que les services de renseignement militaires chinois utiliseraient des réseaux professionnels et des sites d’emploi pour approcher des personnes travaillant dans des secteurs stratégiques.

Selon ces services, les cibles potentielles incluraient des employés du gouvernement, des membres des forces armées ainsi que toute personne disposant d’un accès à des informations classifiées. L’objectif serait de collecter des renseignements militaires, politiques et économiques afin de donner un avantage stratégique à la Chine.

Les autorités de l’alliance estiment que ces pratiques s’inscrivent dans une stratégie plus large d’acquisition d’informations sensibles à l’échelle mondiale. Elles soulignent que les plateformes numériques facilitent aujourd’hui les tentatives de recrutement discret et difficile à détecter.

Dans leur communication, les agences de sécurité des pays membres du groupe rappellent que ces méthodes ont déjà été observées par le passé, mais qualifient ce bulletin conjoint de signalement particulièrement inédit en raison de la coordination entre les différents services de renseignement.

De son côté, Pékin rejette régulièrement ces accusations. Les autorités chinoises dénoncent des allégations qu’elles qualifient de « pure invention » et de « calomnie malveillante », affirmant ne pas mener les activités d’espionnage qui leur sont reprochées.

Cette nouvelle mise en garde intervient dans un contexte de tensions persistantes entre la Chine et plusieurs puissances occidentales sur les questions de cybersécurité, de technologie et d’influence internationale.