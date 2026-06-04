Kim Jong-un ordonne une expansion « exponentielle » de l’arsenal nucléaire nord-coréen

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à une accélération spectaculaire du développement nucléaire de son pays après avoir inspecté une nouvelle installation de production de matières nucléaires, selon des informations publiées jeudi par l’agence officielle KCNA.

Au cours de cette visite, Kim Jong-un a salué les progrès réalisés par le programme nucléaire nord-coréen et a demandé aux responsables du secteur de poursuivre leurs efforts afin d’accroître encore davantage les capacités du pays. Il a notamment évoqué la nécessité d’un développement « exponentiel » de l’arsenal atomique nord-coréen.

D’après KCNA, le dirigeant a affirmé que la capacité de production de matières nucléaires à usage militaire avait plus que doublé au cours des cinq dernières années. Cette augmentation serait le résultat d’investissements soutenus dans les infrastructures stratégiques et les technologies liées au programme nucléaire.

Kim Jong-un a également ordonné une nouvelle hausse de la production afin d’atteindre les objectifs militaires à long terme fixés par le régime. Ces objectifs s’inscrivent dans la stratégie de renforcement des capacités de dissuasion que Pyongyang met en avant depuis plusieurs années face à ce qu’il considère comme des menaces extérieures.

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne. Les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord continuent de susciter l’inquiétude de nombreux pays, notamment de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis, qui dénoncent régulièrement les avancées militaires de Pyongyang.

La visite de cette nouvelle installation nucléaire constitue un nouveau signal de la détermination du régime nord-coréen à poursuivre le développement de ses capacités stratégiques malgré les sanctions internationales et les appels répétés à la dénucléarisation.