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Donald Trump souhaite rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

4 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le président américain a exprimé son désir de s’entretenir avec le nouveau dirigeant iranien, malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Donald Trump souhaite rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei
Donald Trump souhaite rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

Donald Trump a déclaré qu’il aimerait rencontrer Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême d’Iran nommé fin février. Cette volonté de dialogue intervient alors que le dirigeant iranien ne s’est toujours pas montré publiquement depuis sa prise de fonction. Le président américain semble vouloir ouvrir la voie à des discussions sur la paix au Moyen-Orient et la question nucléaire, deux dossiers qui cristallisent les tensions entre Washington et Téhéran depuis des décennies.

Un contexte diplomatique tendu

La proposition de Trump comporte une dimension paradoxale. Le président américain cherche à dialoguer avec un homme dont plusieurs membres de la famille ont péri dans des frappes militaires orchestrées sous son administration. Cette situation complexe reflète les contradictions de la politique américaine dans la région, où les gestes de force alternent avec les tentatives de rapprochement diplomatique.

L’attente d’une réponse iranienne

Les intentions du locataire de la Maison-Blanche restent à préciser. Aucune réaction officielle n’a émané de Téhéran concernant cette ouverture américaine. Les relations entre les deux pays demeurent marquées par une méfiance profonde, et l’absence d’apparition publique de Mojtaba Khamenei alimente les spéculations sur sa capacité à engager son pays dans une nouvelle phase de dialogue avec Washington.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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