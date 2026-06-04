Donald Trump souhaite rencontrer le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei

Le président américain a exprimé son désir de s’entretenir avec le nouveau dirigeant iranien, malgré les tensions persistantes au Moyen-Orient.

Donald Trump a déclaré qu’il aimerait rencontrer Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême d’Iran nommé fin février. Cette volonté de dialogue intervient alors que le dirigeant iranien ne s’est toujours pas montré publiquement depuis sa prise de fonction. Le président américain semble vouloir ouvrir la voie à des discussions sur la paix au Moyen-Orient et la question nucléaire, deux dossiers qui cristallisent les tensions entre Washington et Téhéran depuis des décennies.

Un contexte diplomatique tendu

La proposition de Trump comporte une dimension paradoxale. Le président américain cherche à dialoguer avec un homme dont plusieurs membres de la famille ont péri dans des frappes militaires orchestrées sous son administration. Cette situation complexe reflète les contradictions de la politique américaine dans la région, où les gestes de force alternent avec les tentatives de rapprochement diplomatique.

L’attente d’une réponse iranienne

Les intentions du locataire de la Maison-Blanche restent à préciser. Aucune réaction officielle n’a émané de Téhéran concernant cette ouverture américaine. Les relations entre les deux pays demeurent marquées par une méfiance profonde, et l’absence d’apparition publique de Mojtaba Khamenei alimente les spéculations sur sa capacité à engager son pays dans une nouvelle phase de dialogue avec Washington.