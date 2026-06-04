L’Ukraine franchit une étape décisive : l’UE donne son feu vert à l’ouverture des premières négociations d’adhésion

L’Ukraine a enregistré une avancée majeure sur la voie de son intégration européenne. La Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko a annoncé jeudi que l’ensemble des États membres de l’Union européenne avaient approuvé l’ouverture des discussions portant sur le premier groupe de chapitres des négociations d’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie.

« Excellente nouvelle », a déclaré la cheffe du gouvernement ukrainien sur les réseaux sociaux, saluant une nouvelle étape vers l’objectif stratégique de son pays. Selon elle, cette décision rapproche encore davantage Kiev d’une future adhésion à l’Union européenne.

Chypre, qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union européenne, a confirmé avoir entamé les préparatifs nécessaires à l’ouverture formelle des négociations. Les premiers chapitres concernés portent notamment sur l’État de droit, les institutions démocratiques et les normes de gouvernance exigées par l’Union.

Les autorités européennes ont qualifié cette décision de signal fort d’unité et de détermination. La présidence chypriote a indiqué qu’elle poursuivrait ses efforts afin de finaliser les discussions techniques permettant le lancement officiel de cette nouvelle phase du processus d’adhésion.

Cette avancée intervient après une évolution importante dans les relations entre Kiev et Budapest. Plus tôt mercredi, le Premier ministre hongrois Peter Magyar avait annoncé un accord avec l’Ukraine sur les droits de la minorité hongroise vivant dans l’ouest du pays. Ce différend constituait depuis plusieurs années l’un des principaux obstacles au soutien hongrois aux ambitions européennes de l’Ukraine.

Si l’ouverture de ces premiers chapitres ne garantit pas une adhésion rapide, elle marque néanmoins une étape politique majeure pour Kiev. Le processus d’entrée dans l’Union européenne reste long et complexe, mais cette décision témoigne du soutien persistant des États membres à la candidature ukrainienne malgré les défis géopolitiques et économiques auxquels le continent est confronté.