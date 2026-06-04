Israël approuve plus de 2 000 nouveaux logements en Cisjordanie, une expansion dénoncée par de nombreux pays

Le gouvernement israélien a annoncé mercredi l’approbation de la construction de plus de 2 000 logements supplémentaires dans des colonies en Cisjordanie occupée, une décision qui suscite de vives critiques internationales et ravive les tensions autour du processus de paix israélo-palestinien.
Selon le ministre israélien des Finances Bezalel Smotrich, un comité de planification a validé la construction de 2 162 nouvelles unités de logement réparties dans trois colonies. Cette expansion concerne notamment plus de 1 000 logements dans une nouvelle implantation près de Jérusalem, environ 900 près de Naplouse et plusieurs centaines près d’Hébron.
Ces territoires sont au cœur des revendications palestiniennes, qui espèrent y établir un futur État indépendant. La majorité des pays considèrent les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée comme illégales au regard du droit international et comme un obstacle majeur à la solution dite à deux États.
Bezalel Smotrich, figure de l’aile ultranationaliste du gouvernement israélien et responsable d’une partie de l’administration civile en Cisjordanie, a défendu cette décision. Il a affirmé que ces constructions participent au renforcement de la présence israélienne sur le territoire et à la sécurité du pays.
Dans ses déclarations, il a également estimé que ces projets permettraient de créer des « faits accomplis » empêchant, selon lui, la formation d’un État palestinien qu’il qualifie de « terroriste ». Des propos qui devraient encore accentuer les critiques internationales à l’égard de la politique de colonisation israélienne.
Cette nouvelle annonce intervient dans un contexte diplomatique déjà tendu, alors que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et la France, ont imposé des sanctions contre Bezalel Smotrich, l’accusant d’incitation à la violence contre les Palestiniens. De leur côté, les États-Unis ont à plusieurs reprises mis en garde Israël contre toute perspective d’annexion de la Cisjordanie.
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