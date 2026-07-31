Le Pérou annule la condamnation à 15 ans de prison d’Ollanta Humala

La cour constitutionnelle du Pérou annule les condamnations pour corruption et blanchiment d’argent contre l'ancien président Ollanta Humala, lui permettant de sortir de prison. Les poursuites, liées à des financements illégaux pour ses campagnes électorales, sont invalidées, marquant un tournant dans le scandale Odebrecht impliquant plusieurs dirigeants péruviens.

La cour constitutionnelle péruvienne a déclaré nulles et non avenues les poursuites pénales contre l’ancien président Ollanta Humala, condamné en avril 2025 pour corruption et blanchiment d’argent. Sa libération de la prison de Barbadillo, à Lima, est attendue.

Ollanta Humala, qui a dirigé le Pérou de 2011 à 2016, avait été reconnu coupable d’avoir accepté des fonds illégaux provenant du président vénézuélien Hugo Chávez et de la société brésilienne de construction Odebrecht pour financer ses campagnes électorales de 2006 et 2011. La peine prononcée s’élevait à quinze ans de réclusion.

Après avoir annoncé son intention de faire appel, l’ancien président a obtenu gain de cause devant la juridiction constitutionnelle, qui a invalidé l’ensemble de la procédure. Son avocat, Julio Espinoza Goyena, a publié sur les réseaux sociaux que la cour avait estimé que les contributions reçues lors des campagnes électorales « ne constituent pas du blanchiment d’argent ». Il a réclamé « le classement définitif de la procédure et la LIBERTÉ de l’ancien président Ollanta Humala ».

L’épouse de l’ancien chef de l’État, Nadine Heredia, cofondatrice avec lui du Parti nationaliste, avait également été condamnée à quinze ans de prison pour blanchiment d’argent lors du même procès. Elle avait toutefois obtenu un sauf-conduit vers le Brésil après s’être réfugiée à l’ambassade brésilienne.

Le couple était accusé d’avoir accepté trois millions de dollars de la part d’Odebrecht pour financer la campagne de 2011, ainsi que 200 000 dollars versés par Chávez pour celle de 2006. Humala et Heredia ont toujours soutenu être victimes de persécution politique.

Humala est le premier de quatre présidents péruviens impliqués dans le scandale Odebrecht. Alejandro Toledo, au pouvoir de 2001 à 2006, a été condamné l’an dernier à plus de vingt ans de prison pour avoir perçu 35 millions de dollars de pots-de-vin. Alan García, président à deux reprises entre 1985 et 2011, s’est donné la mort en 2019 alors qu’il était sur le point d’être arrêté dans le cadre de la même affaire, des accusations qu’il avait niées. Pedro Pablo Kuczynski, en fonctions de 2016 à 2018, a quant à lui fait l’objet d’une procédure de destitution après la révélation de paiements effectués par Odebrecht à son profit ; il a toujours contesté leur caractère illégal et l’enquête se poursuit.

Ancien officier de l’armée, Humala s’était fait connaître en 2000 en menant une brève rébellion militaire contre le président Alberto Fujimori. Lors de sa première candidature à la présidence en 2006, il s’était présenté sur une plateforme inspirée du modèle socialiste de Chávez. Battu, il avait remporté l’élection de 2011 en adoptant un programme plus modéré, calqué sur la politique du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, face à Keiko Fujimori, fille aînée d’Alberto Fujimori.