Brésil : un proche de Lula contraint à la démission dans une vaste enquête pour corruption

Le sénateur brésilien Jaques Wagner, l’un des plus fidèles alliés du président Luiz Inácio Lula da Silva, a annoncé mercredi sa démission de son poste de chef du gouvernement au Sénat. Cette décision intervient alors qu’il fait l’objet d’une enquête dans une affaire de corruption qui prend de l’ampleur et menace de peser sur le camp présidentiel à quelques mois des élections d’octobre.

Les autorités brésiliennes ont révélé la semaine dernière que Wagner était visé par une enquête liée à l’affaire Banco Master. Les enquêteurs cherchent à déterminer si Daniel Vorcaro, propriétaire de l’établissement bancaire aujourd’hui disparu, aurait utilisé son argent et son influence afin d’obtenir le soutien de responsables politiques de premier plan.

Dans un message publié sur le réseau social X, le sénateur a expliqué avoir pris cette décision après une discussion avec le président Lula. « Nous avons décidé d’un commun accord que je quitterai mes fonctions de direction au Sénat fédéral », a-t-il déclaré, affirmant vouloir désormais concentrer ses efforts sur sa défense et sur les prochaines échéances électorales.

Jaques Wagner a également réaffirmé son innocence. Il n’a à ce stade fait l’objet d’aucune inculpation et assure n’avoir commis aucune irrégularité. Il a indiqué que sa priorité était de démontrer son innocence tout en travaillant à la réélection de Lula à la présidence ainsi qu’à son propre maintien au Sénat.

Cette affaire représente toutefois un revers politique important pour le chef de l’État. Wagner est le premier membre du cercle rapproché de Lula à être directement touché par l’enquête Banco Master, qui concerne des personnalités issues de plusieurs courants politiques brésiliens et alimente les tensions à Brasilia.

La police fédérale a mené la semaine dernière des perquisitions dans plusieurs propriétés liées au sénateur. Les enquêteurs soupçonnent que des responsables de Banco Master auraient pu offrir à Wagner et à sa famille des avantages indus, notamment un appartement et plusieurs millions de réaux, en échange d’un soutien politique. Figure influente de l’État de Bahia et compagnon de route de Lula depuis plus de quarante ans, Jaques Wagner demeure l’un des responsables les plus importants du Parti des travailleurs, ce qui confère à cette affaire une portée politique considérable à l’approche du scrutin présidentiel.