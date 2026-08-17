Jared Kushner rencontre le chef du Hamas en Égypte pour relancer le plan de paix

Jared Kushner a rencontré Khalil al-Hayya, le nouveau dirigeant du Hamas, au Caire pour discuter de la relance du plan de paix américain, rejeté par Israël. Les échanges portent sur le désarmement du Hamas et l'aide humanitaire à Gaza. Lajaoutre, une réunion avec Benjamin Netanyahou est prévue pour avancer sur ces sujets.

L’envoyé américain au Moyen-Orient Jared Kushner a tenu dimanche des discussions avec une délégation du Hamas conduite par son nouveau chef Khalil al-Hayya, au Caire. Ces échanges visent à faire avancer le plan de paix américain pour Gaza, rejeté la semaine dernière par Israël.

C’est une rencontre rare, la première à ce niveau depuis l’accord de cessez-le-feu de l’an dernier. Jared Kushner, gendre de Donald Trump et envoyé présidentiel pour le Moyen-Orient, a rencontré dimanche en Égypte Khalil al-Hayya, le nouveau dirigeant du Hamas, selon un responsable palestinien. Les discussions ont porté sur des mesures concrètes pour le désarmement du mouvement islamiste, le retrait des troupes israéliennes et l’aide humanitaire à Gaza.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l’envoyé du Board of Peace Nickolay Mladenov participaient également à la réunion, aux côtés de représentants de l’Égypte, du Qatar et de la Turquie, qui jouent un rôle de médiateurs dans ce conflit. Kushner a par ailleurs été reçu par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans la journée.

Le Board of Peace, organisation internationale créée à l’initiative de Trump et présidée par lui, avait annoncé le mois dernier un accord pour le « désarmement complet » du Hamas et des autres groupes armés à Gaza. Son plan en quinze points prévoit aussi un retrait des soldats israéliens et la reconstruction du territoire sous une nouvelle administration civile palestinienne. Israël l’a rejeté la semaine dernière.

« Israël rejette le document en quinze points du Board of Peace sur Gaza. Tsahal ne procédera à aucun retrait tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé », a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou, bravant ouvertement son principal allié. Il conditionne toute mise en œuvre de l’accord à un désarmement préalable et total du Hamas.

Huit pays musulmans ont réagi dimanche par une déclaration commune condamnant ce refus israélien. L’Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Jordanie, la Turquie, le Pakistan et l’Indonésie ont estimé que la position d’Israël mettait en péril les efforts de paix de Trump.

Selon des médias israéliens, Kushner, Blair et Mladenov doivent rencontrer Netanyahou lundi pour tenter de faire avancer le dossier. Le cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 octobre dernier, reste formellement en place, mais l’armée israélienne a mené plusieurs frappes depuis lors, notamment dans les zones de Khan Younès et de Nuseirat, accusant le Hamas de violer la trêve.

Le conflit a été déclenché par l’attaque du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre 2023, qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes et conduit à la prise de 251 otages. La campagne militaire israélienne qui a suivi a tué plus de 73 000 personnes selon le ministère de la Santé de Gaza, des chiffres jugés fiables par l’ONU. Quelque 1,9 million de Palestiniens, soit 90 % de la population du territoire, ont été déplacés depuis le début de la guerre.