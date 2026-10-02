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Après l’attaque du pilote en plein vol, flydubai suspend tous ses vols vers Israël

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Après l’attaque du pilote en plein vol, flydubai suspend tous ses vols vers Israël
Après l’attaque du pilote en plein vol, flydubai suspend tous ses vols vers Israël

Flydubai a suspendu ses vols à destination et au départ d’Israël après le grave incident survenu mercredi à bord d’un appareil reliant Dubaï à Tel-Aviv. La compagnie émiratie a pris cette décision alors que les circonstances de l’attaque contre le commandant de bord et les motivations du copilote font toujours l’objet d’investigations. Aucune date de reprise des liaisons n’a pour le moment été annoncée. La suspension concerne la desserte de Tel-Aviv, l’une des principales liaisons de flydubai au départ de son hub de Dubaï.

La liaison Dubaï-Tel-Aviv interrompue après l’attaque dans le cockpit

Cette décision fait suite à l’incident survenu à bord du vol flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv. En plein vol, le copilote aurait agressé et poignardé le commandant de bord, Smit Machchhar. L’appareil a ensuite perdu brutalement de l’altitude alors que la situation devenait extrêmement tendue dans le cockpit.

Des membres de l’équipage et des passagers sont intervenus pour maîtriser le copilote. L’avion a finalement été repris en main avant d’être dérouté vers l’aéroport de Tabouk, en Arabie saoudite, où il a pu se poser.

Un passager raconte avoir participé au redressement de l’appareil

Parmi les témoignages recueillis après l’incident, un passager a raconté avoir participé à la maîtrise du copilote et au redressement de l’avion. Il a expliqué avoir eu quelques notions d’aviation et être intervenu au moment où l’appareil perdait de l’altitude. « J’ai tiré sur le manche pour redresser l’avion », a-t-il notamment raconté après l’atterrissage.

Le rôle exact de chaque personne présente dans le cockpit doit encore être établi dans le détail. Les investigations doivent notamment permettre de reconstituer précisément les minutes qui ont précédé l’atterrissage d’urgence.

Une spectaculaire reconstitution de l’incident réalisée par IA

L’incident a également fait l’objet d’une incroyable reconstitution réalisée par intelligence artificielle. La vidéo reconstitue le déroulement supposé des événements dans le cockpit, avec l’attaque contre le commandant de bord, la perte d’altitude de l’appareil puis l’intervention destinée à reprendre le contrôle de l’avion. Cette reconstitution ne constitue pas un enregistrement réel de la scène, mais une représentation réalisée à partir des éléments disponibles sur l’incident.

Le commandant de bord blessé pendant l’attaque

Le commandant de bord Smit Machchhar a été blessé lors de l’altercation. Le pilote est parvenu à contribuer au sauvetage de l’appareil malgré ses blessures.

L’enquête doit désormais déterminer le déroulement exact de l’agression, les raisons pour lesquelles le copilote s’en serait pris au commandant de bord et ce qui s’est précisément passé lors de la perte d’altitude. Les autorités cherchent également à établir si l’attaque avait été préparée et si le copilote avait l’intention de provoquer volontairement la chute de l’appareil.

Aucun calendrier annoncé pour la reprise des vols

La suspension décidée par flydubai entraîne l’annulation de ses liaisons avec Israël et oblige les passagers concernés à modifier leurs déplacements entre Dubaï et Tel-Aviv. Emirates, qui commercialise certaines liaisons vers Israël dans le cadre de son partenariat avec flydubai, est également concernée par l’interruption de ces vols. flydubai n’a pour l’instant communiqué aucune date pour une reprise de la desserte israélienne. La compagnie attend notamment l’avancée des investigations et les décisions des autorités compétentes avant de rétablir ses opérations vers Tel-Aviv.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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