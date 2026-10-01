Qui est Smit Machchhar, le pilote poignardé en plein vol qui a contribué à sauver 174 personnes à bord d’un Boeing de Flydubai

Smit Machchhar, capitaine du vol FZ1073 de Flydubai, est sévèrement blessé par son copilote lors d'une tentative de détournement. Malgré ses blessures, il réussit à déverrouiller le cockpit, permettant aux passagers d'intervenir. L'appareil atterrit en urgence à Tabuk, sans pertes humaines, suscitant des éloges de Narendra Modi et Benjamin Netanyahu.

Le capitaine Smit Machchhar est devenu l’un des principaux visages de l’incident spectaculaire survenu mercredi 30 septembre à bord du vol FZ1073 de Flydubai. Ce pilote indien a été grièvement blessé dans le cockpit lors d’une altercation avec son copilote, soupçonné d’avoir tenté de précipiter l’appareil vers le sol. Malgré ses blessures, Smit Machchhar est parvenu à déverrouiller la porte du cockpit, permettant à des passagers et des membres d’équipage d’intervenir.

Le Boeing 737 reliait Dubaï à Tel-Aviv avec 174 personnes à bord. L’appareil a perdu près de 14 000 pieds, soit plus de 4 200 mètres, en moins de 30 secondes avant que la situation ne soit maîtrisée. L’avion a finalement été dérouté vers Tabuk, en Arabie saoudite, où il s’est posé en urgence. Aucun passager n’a été tué.

Poignardé dans le cockpit, il réussit à ouvrir la porte

Selon les premiers éléments de l’enquête, le copilote s’en serait pris au commandant de bord à l’intérieur du cockpit. Smit Machchhar a été poignardé et sérieusement blessé. Dans le même temps, l’avion a entamé une perte d’altitude extrêmement rapide.

Malgré son état, le commandant a réussi à déverrouiller la porte du cockpit. Cette action a permis à plusieurs personnes présentes dans la cabine d’accéder au poste de pilotage et de maîtriser le copilote. Deux autres pilotes qui voyageaient à bord ont ensuite pu participer à la reprise en main de l’appareil et à son atterrissage à Tabuk.

L’affaire rappelle à quel point la sécurité à bord des avions de ligne⁠ repose sur des procédures particulièrement strictes, notamment concernant l’accès au cockpit.

Près de 10 000 heures de vol avant de rejoindre Flydubai

Smit Machchhar est originaire de Mumbai, en Inde. Avant de rejoindre Flydubai, il avait déjà derrière lui une longue carrière dans l’aviation commerciale.

Après une formation au pilotage en Nouvelle-Zélande, il a travaillé pendant plus d’une décennie pour la compagnie indienne SpiceJet. Il y a notamment exercé comme commandant de bord et line training captain, avec des responsabilités dans la formation et l’évaluation d’autres pilotes.

Il avait accumulé près de 10 000 heures de vol avant de poursuivre sa carrière chez Flydubai, qu’il a rejoint en 2022. Son expérience sur Boeing 737 était déjà considérable au moment de l’incident du vol FZ1073.

Narendra Modi et Benjamin Netanyahu saluent son courage

L’intervention de Smit Machchhar a rapidement provoqué des réactions au plus haut niveau politique. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont tous deux salué le comportement du pilote.

Narendra Modi a notamment mis en avant le courage dont aurait fait preuve le commandant malgré ses graves blessures et a estimé que son action avait contribué à empêcher une catastrophe. Il a comparé le scénario redouté à une attaque de type 11-Septembre.

Benjamin Netanyahu a lui aussi rendu hommage au pilote indien et aux personnes ayant participé à la maîtrise de la situation à bord. Les circonstances exactes de l’attaque et les motivations du copilote restent toutefois l’objet d’une enquête. Flydubai a appelé à ne pas spéculer avant que les investigations ne permettent d’établir précisément les faits.

Smit Machchhar hospitalisé après une opération

Après l’atterrissage en Arabie saoudite, Smit Machchhar a été hospitalisé en raison de ses blessures. Il a subi une intervention chirurgicale et son état était annoncé stable jeudi 1er octobre.

Le copilote, présenté comme un ressortissant omanais, a également été pris en charge puis placé sous le contrôle des autorités saoudiennes. L’enquête doit désormais déterminer son mobile et reconstituer précisément ce qui s’est passé dans le cockpit.

Le vol FZ1073 du 30 septembre apparaît bien comme ayant été dérouté vers Tabuk, avant qu’un autre appareil ne poursuive ensuite la liaison vers Tel-Aviv. Le vol prévu le lendemain, 1er octobre, a été annulé.

Un pilote expérimenté au cœur d’un incident aérien hors norme

Avec plus de quinze ans d’expérience dans l’aviation et des milliers d’heures passées aux commandes d’avions de ligne, Smit Machchhar se retrouve désormais associé à l’un des incidents aériens les plus spectaculaires de ces derniers mois.

Blessé dans le cockpit alors que l’appareil perdait brutalement de l’altitude, il est parvenu à ouvrir la porte et à permettre l’intervention des personnes présentes à bord. Le Boeing a ensuite pu être stabilisé puis posé en Arabie saoudite. Les 174 personnes à bord du vol ont survécu.