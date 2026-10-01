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VIDÉO – Le pilote poignardé en plein vol: l’incroyable reconstitution du cauchemar à bord de l’avion Flydubai

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VIDÉO - Le pilote poignardé en plein vol: l’incroyable reconstitution du cauchemar à bord de l’avion Flydubai
VIDÉO - Le pilote poignardé en plein vol: l’incroyable reconstitution du cauchemar à bord de l’avion Flydubai

Une incroyable reconstitution réalisée par intelligence artificielle, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, permet de visualiser ce qui se serait passé dans le cockpit du vol Flydubai FZ1073, reliant Dubaï à Tel-Aviv, mercredi 30 septembre.

À bord du Boeing 737 MAX se trouvaient 174 personnes. Environ deux heures après le décollage, une violente altercation aurait éclaté dans le cockpit. Le copilote aurait attaqué et poignardé le commandant de bord, Smit Machchhar, de nationalité indienne.

La situation devient alors extrêmement dangereuse. L’appareil perd brutalement de l’altitude. Selon les données de vol analysées après l’incident, l’avion aurait chuté d’environ 17 000 pieds, avant de remonter puis de replonger de plusieurs milliers de pieds.

Malgré ses blessures, le commandant de bord parvient à résister à son agresseur et surtout à déverrouiller la porte du cockpit.

Plusieurs passagers et membres d’équipage se précipitent alors à l’avant de l’avion. Ils réussissent à pénétrer dans le cockpit et à maîtriser le copilote. Des pilotes qui se trouvaient à bord sans être aux commandes prennent ensuite le contrôle de l’appareil.

Le Boeing est finalement dérouté vers Tabuk, en Arabie saoudite, où il effectue un atterrissage d’urgence. Le copilote est placé en détention tandis que le commandant blessé est pris en charge.

Les Émirats arabes unis ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque, ses motivations et une éventuelle dimension terroriste. À ce stade, le mobile n’est pas établi.

À noter que la vidéo présentée ici n’est pas une image réelle de l’intérieur du cockpit : il s’agit d’une reconstitution générée par IA, qui met en images le déroulement supposé de cet incroyable incident. Elle donne cependant une petite idée du drame qui s’est joué, et qui heureusement a fini sans victimes…

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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