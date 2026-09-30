Un vol Dubaï–Tel-Aviv dérouté vers l’Arabie saoudite après une alerte en plein vol

Un vol Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l'Arabie saoudite après avoir émis un signal d'urgence. L'avion, un Boeing 737 MAX 8, a atterri à Tabouk. Les causes de l'alerte restent floues, mais des discussions de sécurité ont été engagées par les autorités israéliennes.

Un avion de la compagnie Flydubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a été dérouté vers l’Arabie saoudite, mercredi 30 septembre, après avoir émis un signal d’urgence. Le média libanais Lebanon24, citant Flightradar24, a annoncé son atterrissage à l’aéroport de Tabouk. Dans un précédent point d’information, le Times of Israel signalait que l’appareil se trouvait à proximité de cet aéroport et devait s’y poser. Les circonstances précises de l’incident restaient encore à établir.

L’appareil concerné est le vol FZ1073, assuré par un Boeing 737 MAX 8 à destination de l’aéroport Ben-Gourion. Selon les informations de suivi aérien rapportées par plusieurs médias, l’avion a changé de trajectoire après avoir émis une alerte. Certains signalements ont également fait état de la transmission d’un code associé à un possible détournement. Cette information ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure qu’une prise de contrôle de l’appareil a effectivement eu lieu.

L’alerte a entraîné une réaction des autorités israéliennes. Selon Ynet, des avions de chasse ont décollé et le premier ministre Benjamin Netanyahu ainsi que le ministre de la Défense Israel Katz ont engagé une consultation de sécurité. Le média israélien évoque la présence de plus de 150 ressortissants israéliens à bord, un chiffre qui n’était pas accompagné d’une confirmation de la compagnie dans les informations consultées.

La cause du déroutement demeure incertaine. Le Jerusalem Post, reprenant des informations du site Walla, évoquait également la possibilité d’un problème technique et indiquait que le signal associé à une suspicion de détournement avait ensuite été annulé.