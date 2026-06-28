Arabie saoudite : 14 morts dans le crash d’un hélicoptère de Saudi Aramco

Quatorze ressortissants saoudiens ont perdu la vie dimanche dans le crash d’un hélicoptère appartenant au géant pétrolier Saudi Aramco, survenu à Ras Tanura, sur la côte est de l’Arabie saoudite. L’information a été annoncée par l’agence de presse officielle saoudienne.

L’appareil s’est écrasé dans la région de Ras Tanura, située à l’ouest du détroit d’Ormuz, une zone stratégique pour les exportations mondiales de pétrole. Les autorités ont confirmé que les 14 personnes décédées étaient toutes de nationalité saoudienne.

À ce stade, les circonstances exactes de l’accident restent inconnues. Les autorités n’ont fourni aucune indication sur les causes du crash et n’ont pas précisé si une enquête avait déjà été officiellement ouverte.

Saudi Aramco, premier groupe pétrolier d’Arabie saoudite et l’un des plus importants producteurs de pétrole au monde, n’a pas encore communiqué davantage de détails sur l’accident ni sur l’identité des victimes. Les autorités devraient poursuivre leurs investigations afin de déterminer les causes de cette catastrophe aérienne.