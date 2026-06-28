Pakistan : Geo News suspendue 15 jours après une émission religieuse jugée offensante

L’autorité pakistanaise de régulation des médias a suspendu pour 15 jours la licence de diffusion de la chaîne de télévision Geo News, estimant qu’un programme consacré à Muharram contenait des éléments susceptibles d’offenser les sentiments religieux. Cette décision intervient durant l’une des périodes les plus sensibles du calendrier islamique au Pakistan.

Selon le régulateur, une émission diffusée le 26 juin présentait des « visualisations religieuses » pouvant porter atteinte à l’harmonie entre les communautés religieuses et troubler l’ordre public. L’autorité reproche à la chaîne de ne pas avoir fait preuve de la prudence éditoriale nécessaire avant la diffusion de ces images.

Geo News a présenté ses excuses et affirmé que le contenu avait été diffusé par erreur. Dans un communiqué publié dimanche, la chaîne a assuré que ces images ne reflétaient ni sa ligne éditoriale ni ses convictions. Elle a également indiqué avoir retiré les séquences concernées de l’ensemble de ses plateformes.

La chaîne a précisé que les images montraient des rituels pratiqués par certaines communautés en Irak et dans d’autres pays du Moyen-Orient. Selon elle, leur diffusion avait uniquement pour objectif d’illustrer des coutumes locales et ne visait en aucun cas à promouvoir une quelconque interprétation religieuse.

Au Pakistan, les représentations du prophète Mahomet et d’autres figures vénérées de l’islam constituent un sujet particulièrement sensible. Par le passé, la publication de caricatures dans plusieurs pays occidentaux avait provoqué d’importantes manifestations dans le pays. Les autorités renforcent régulièrement les mesures de sécurité durant les commémorations de Muharram afin de prévenir les tensions confessionnelles.

L’autorité de régulation a également ordonné à Geo News de mener une enquête interne sur les circonstances de la diffusion du programme. Le dossier a été transmis au Conseil des plaintes du régulateur, qui examinera les éventuelles responsabilités et les suites à donner à cette affaire.