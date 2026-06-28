Le pape exprime sa solidarité après les séismes au Venezuela, l’UE débloque une aide d’urgence

Pape Léon XIII a exprimé dimanche sa solidarité avec la population vénézuélienne frappée par les conséquences de deux séismes survenus en début de semaine. Avant la prière de l’Angélus, il a tenu à adresser un message de soutien aux victimes et à leurs proches, évoquant une situation marquée par de nombreuses pertes humaines et des blessés.

S’exprimant en espagnol, le souverain pontife a déclaré vouloir manifester sa « proximité » avec les habitants touchés par la catastrophe. Il a également remercié les équipes de secours et toutes les personnes mobilisées pour venir en aide aux sinistrés depuis les tremblements de terre.

Connu pour avoir passé plusieurs décennies comme missionnaire et évêque au Pérou, pays hispanophone, le pape prévoit par ailleurs une tournée importante en Amérique latine en novembre, qui devrait le conduire notamment au Pérou, en Argentine et en Uruguay.

Dans le même temps, l’Union européenne a annoncé la mobilisation d’une aide d’urgence de 5 millions d’euros en faveur des communautés touchées au Venezuela. Cette annonce a été faite par la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, via un message publié sur le réseau social X.

Selon elle, cette assistance s’accompagne de l’activation du mécanisme européen de protection civile, permettant le déploiement rapide d’équipes de recherche et de sauvetage, de pompiers et de personnel médical issus de plusieurs États membres. L’objectif est de renforcer les capacités d’intervention sur le terrain dans les zones les plus affectées.

La vice-présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a été informée de cette mobilisation lors d’un échange avec les responsables européens. Par ailleurs, le système satellitaire Copernicus de l’Union européenne contribue à l’évaluation des dégâts afin d’orienter au mieux les secours vers les régions les plus touchées.