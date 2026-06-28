Crash d’un avion près de Nancy : onze morts, aucune victime au sol

Un avion civil s’est écrasé ce dimanche en fin de matinée à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Selon le préfet, le bilan est désormais de onze morts. Aucun blessé n’est à déplorer au sol.
Les victimes sont l’ensemble des occupants de l’appareil : le pilote, cinq encadrants et cinq personnes qui devaient effectuer un baptême de saut en parachute. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.
À la suite du drame, le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD). Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur place afin de suivre la situation et les premières investigations.
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