Urgent
SOCIÉTÉ

Crash d’un avion près de Nancy : onze morts, aucune victime au sol

28 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Crash d’un avion près de Nancy : onze morts, aucune victime au sol
Crash d’un avion près de Nancy : onze morts, aucune victime au sol

Un avion civil s’est écrasé ce dimanche en fin de matinée à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Selon le préfet, le bilan est désormais de onze morts. Aucun blessé n’est à déplorer au sol.

Les victimes sont l’ensemble des occupants de l’appareil : le pilote, cinq encadrants et cinq personnes qui devaient effectuer un baptême de saut en parachute. Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer.

À la suite du drame, le préfet a activé le centre opérationnel départemental (COD). Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, est attendu sur place afin de suivre la situation et les premières investigations.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.