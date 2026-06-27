Le gouvernement va prolonger les soldes d’été, fragilisés par la canicule

Les soldes d’été, débutés mercredi dernier et censés s’achever le 21 juillet, vont être prolongés par le gouvernement. La décision, confirmée par BFMTV à la suite d’informations révélées par La Tribune Dimanche, n’a pas encore de date de fin précise. Cette mesure exceptionnelle répond aux alertes lancées par les fédérations de commerçants indépendants qui font face à une situation critique. Les chaleurs accablantes qui frappent le territoire ont dissuadé les Français de se rendre dans les boutiques, vidant les commerces de centre-ville au moment le plus stratégique de l’année pour écouler les stocks.

Les commerçants tirent la sonnette d’alarme

Les détaillants indépendants du secteur de la mode, représentés par plusieurs fédérations professionnelles, ont multiplié les appels au gouvernement ces derniers jours. Ils dénoncent des baisses de chiffre d’affaires très conséquentes sur l’ensemble du territoire durant les premiers jours de l’opération. La canicule a eu un effet dévastateur sur la fréquentation des magasins physiques, là où les petits commerces réalisent habituellement une part essentielle de leur activité annuelle. Certains évoquent même le risque d’une catastrophe économique si rien n’est fait pour compenser ce démarrage raté.

Cette prolongation intervient dans un contexte où les soldes perdent progressivement de leur attractivité depuis plusieurs années, concurrencées par les promotions en ligne et les ventes privées tout au long de l’année. La décision gouvernementale vise à donner un ballon d’oxygène aux petits détaillants, particulièrement fragilisés par rapport aux grandes enseignes et aux acteurs du commerce en ligne qui, eux, ne subissent pas les effets directs de la météo sur leur fréquentation. Les modalités exactes de cette prolongation devraient être précisées dans les prochains jours.