Agnès Pannier-Runacher menace de démissionner si le budget écologique est réduit

La ministre de la Transition écologique conditionne son maintien au gouvernement à l’obtention de moyens suffisants pour l’adaptation climatique.

Agnès Pannier-Runacher a lancé un ultimatum au gouvernement ce vendredi matin sur BFMTV. La ministre de la Transition écologique a clairement indiqué qu’elle quitterait ses fonctions si le budget alloué à son ministère venait à baisser dans le cadre des arbitrages pour 2025. Cette sortie intervient alors que la France fait face à des besoins massifs en matière d’adaptation au changement climatique, que la ministre qualifie de véritable mur d’investissements.

Des coupes budgétaires dénoncées par le réseau AMORCE

Les craintes de la ministre trouvent écho dans les analyses du réseau AMORCE, qui a identifié l’impact des coupes budgétaires massives prévues par le gouvernement dans sa lettre plafond adressée au ministère. Ces restrictions financières menacent directement la transition écologique des territoires, alors que les collectivités locales attendent des moyens pour mettre en œuvre leurs projets environnementaux. Le contexte budgétaire contraint pousse l’exécutif à des arbitrages difficiles entre les différents postes de dépenses.

Cette prise de position frontale de la ministre illustre les tensions au sein du gouvernement sur les priorités budgétaires. Agnès Pannier-Runacher défend la nécessité de maintenir les investissements dans l’adaptation climatique face à l’urgence environnementale. Son éventuel départ constituerait un signal politique fort sur la place réelle accordée à l’écologie dans l’action gouvernementale, à quelques mois du vote du budget 2025.