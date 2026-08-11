«Recherche Appartement ou Maison» fait son grand retour sur M6 le 3 septembre, sans Stéphane Plaza

L'émission emblématique de M6, Recherche Appartement ou Maison, revient le 3 septembre avec une équipe renouvelée, incluant Thibault Chanel et Sandra Viricel, aux côtés de nouveaux experts. La saison sera marquée par des cas divers, allant d'une recherche urgente à Paris à des projets familiaux dans l'Hérault, répondant aux enjeux contemporains du marché immobilier.

Vingt ans après son lancement, Recherche Appartement ou Maison revient sur M6. L’émission immobilière fera son retour jeudi 3 septembre à 21h10, avec une formule renouvelée et une équipe de quatre professionnels : Thibault Chanel, Sandra Viricel, Étienne Claude et Camille Duquennoy. Deux visages historiques du programme seront ainsi épaulés par deux nouveaux experts. Lancée en 2006 par Stéphane Plaza, l’émission conserve son principe : accompagner des particuliers confrontés à une recherche immobilière compliquée, avec des critères parfois très précis, des délais serrés et des marchés locaux tendus. Pour cette nouvelle saison, M6 veut également accorder davantage de place aux problématiques actuelles des acheteurs, vendeurs et futurs propriétaires.

Thibault Chanel et Sandra Viricel restent aux commandes

Thibault Chanel, figure historique de Recherche Appartement ou Maison, poursuit l’aventure. Professionnel de la chasse immobilière depuis près de vingt ans, il travaille notamment sur le marché parisien. Il avait rejoint le programme dès 2006 et fait aujourd’hui partie des personnalités les plus identifiées à l’émission.

Sandra Viricel est elle aussi reconduite. Installée à Lyon, cette professionnelle de l’immobilier possède plus de vingt ans d’expérience. Présente depuis de nombreuses années dans Recherche Appartement ou Maison, elle accompagne acheteurs et vendeurs en s’appuyant notamment sur sa connaissance du marché lyonnais et de sa région.

Étienne Claude et Camille Duquennoy rejoignent l’émission

La principale nouveauté de cette nouvelle formule est l’arrivée de deux nouveaux agents immobiliers. Entrepreneur lyonnais, Étienne Claude travaille dans l’immobilier depuis plus de dix ans. Passionné d’architecture et de rénovation, il s’est également spécialisé dans la valorisation des biens avant leur mise en vente. Il a notamment suivi une formation en home staging à Miami et développe une approche centrée sur la présentation, l’aménagement et le potentiel des logements.

Camille Duquennoy, 33 ans, est originaire de Croix, près de Lille. Après des études de communication puis du théâtre, elle devient propriétaire de son premier appartement à 23 ans. La mise en location de ce logement sur Airbnb lui fait découvrir l’univers immobilier, dont elle fait ensuite son métier. Elle exerce aujourd’hui dans le Nord et utilise également les réseaux sociaux pour présenter son activité et les coulisses de son métier.

Premier défi à Paris : Marie-Jo n’a que trois mois

Pour son premier numéro, Recherche Appartement ou Maison suivra trois projets à Paris, dans l’Hérault et à Annecy. À Paris, Thibault Chanel accompagnera Marie-Jo, 68 ans, artiste et ancienne styliste pendant plus de trente ans. Après avoir vendu son grand appartement situé au cœur de Pigalle, elle veut réduire la surface de sa future résidence principale tout en restant dans la capitale. Elle envisage également, dans un second temps, l’achat d’un pied-à-terre dans le Sud. Mais la recherche est particulièrement serrée : Marie-Jo doit quitter son logement dans un délai maximal de trois mois. Elle veut par ailleurs un bien atypique, accepte les travaux, mais concentre sa recherche sur un secteur extrêmement précis : le 2e arrondissement de Paris.

Dans l’Hérault, trois générations veulent vivre au même endroit

Sandra Viricel devra résoudre un projet familial beaucoup plus complexe. Élodie, 43 ans, souhaite quitter la région parisienne afin de se rapprocher de sa sœur jumelle Christelle, installée près de Montpellier. Elle prévoit de partir avec son mari et ses enfants. D’autres membres de la famille veulent eux aussi participer au déménagement. L’objectif est ambitieux : trouver trois logements dans un même lieu de vie, afin que trois générations puissent rester proches tout en conservant leur indépendance. Sandra Viricel devra composer avec plusieurs contraintes simultanées : les budgets de chacun, des biens encore à vendre en région parisienne et un marché immobilier particulièrement disputé autour de Montpellier.

À Annecy, une naissance rend la recherche urgente

Troisième dossier : Stefan, 33 ans, et Olivia, 32 ans, installés à Annecy. Le couple attend son premier enfant et veut acheter son premier appartement. Leurs exigences sont importantes : de l’espace, du confort et surtout un logement situé à proximité du lac d’Annecy, où l’offre disponible reste limitée. Après trois ans de recherches, de nombreuses visites et plusieurs offres infructueuses, le couple n’a toujours pas trouvé. Avec la naissance qui approche, le temps presse. Étienne Claude disposera d’un mois pour tenter de leur trouver un logement répondant à leurs critères.

M6 relance l’un de ses programmes immobiliers emblématiques

Pour ses 20 ans, Recherche Appartement ou Maison revient donc avec une équipe élargie et des dossiers construits autour de situations très différentes : changement de vie, rapprochement familial, premier achat ou recherche dans l’urgence. Thibault Chanel, Sandra Viricel, Étienne Claude et Camille Duquennoy porteront cette nouvelle saison, dont le premier numéro sera diffusé jeudi 3 septembre à 21h10 sur M6.