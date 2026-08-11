Le Mans : un patient de 59 ans meurt après l’incendie de sa chambre à l’hôpital

Un patient de 59 ans est décédé après un incendie dans sa chambre au Centre hospitalier du Mans. L'origine du sinistre reste indéterminée et une enquête judiciaire a été ouverte. L'incendie a également causé des intoxications légères chez une dizaine de personnes, qui ont pu regagner leur domicile après des soins.

Un patient âgé de 59 ans est décédé après l’incendie survenu dimanche dans une chambre du Centre hospitalier du Mans, dans la Sarthe. Grièvement brûlé au cours du sinistre, l’homme a été placé sous soins palliatifs avant de succomber à ses blessures, a annoncé la direction de l’établissement dans un communiqué diffusé lundi. L’hôpital n’a pas donné davantage d’informations sur les raisons de son hospitalisation ni sur son état de santé avant le déclenchement du feu.

L’origine de l’incendie n’est toujours pas déterminée. Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’établir les circonstances précises du sinistre et de comprendre comment le feu a pu se déclarer dans la chambre. Les investigations devront notamment déterminer si l’incendie est lié à une défaillance technique, à un accident ou à une intervention humaine. L’établissement n’a communiqué aucune hypothèse à ce stade.

Une dizaine de personnes intoxiquées par les fumées

L’incendie a également provoqué une importante émission de fumée dans les locaux. Une dizaine de patients et de professionnels de santé ont été légèrement blessés après en avoir inhalé. Leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation prolongée et ils ont pu regagner leur domicile dimanche soir après avoir reçu les soins nécessaires.

Le Centre hospitalier du Mans maintient son plan blanc afin de garantir la continuité des prises en charge et de réorganiser les services concernés. Des effectifs supplémentaires doivent être mobilisés pour soutenir les équipes et accompagner les patients affectés par l’incident. L’activité de l’hôpital se poursuit pendant que l’enquête judiciaire tente d’identifier l’origine du feu et d’évaluer les éventuels manquements aux règles de sécurité.