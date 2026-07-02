M6 sort de Stéphane Plaza Immobilier et mise sur Sixième Avenue

M6 ne sera plus actionnaire du réseau Stéphane Plaza Immobilier d’ici la fin juillet 2026. Le groupe annonce une scission partielle de ses activités immobilières afin de séparer clairement deux réseaux désormais distincts : Stéphane Plaza Immobilier, qui poursuivra son activité dans une nouvelle société, et Sixième Avenue, sur laquelle M6 entend concentrer ses efforts.

Stéphane Plaza Immobilier continuera d’exister avec Stéphane Plaza à sa tête, mais hors du périmètre actionnarial de M6. Le projet de scission doit être soumis au vote de l’assemblée générale prévue fin juillet 2026.

Sixième Avenue devient la priorité de M6

M6 renforcera sa position dans Sixième Avenue, réseau immobilier lancé en avril 2025. Le groupe en détiendra 68%, aux côtés des deux cofondateurs historiques, spécialistes de la franchise. Le réseau sera dirigé par Gilles Charron, son président actuel. M6 présente Sixième Avenue comme sa nouvelle marque immobilière de référence, avec une identité séparée, un actionnariat propre et un positionnement distinct de Stéphane Plaza Immobilier.

Une annonce au lendemain du procès en appel

Cette décision fait suite au procès en appel de Stéphane Plaza, rejugé hier pour violences conjugales. La décision de la cour d’appel de Paris sera rendue le 18 septembre 2026. En première instance, Stéphane Plaza avait été condamné à un an de prison avec sursis pour violences conjugales, une condamnation dont il avait fait appel. Devant la cour d’appel, une peine plus clémente de six mois de prison avec sursis a été requise.

La marque Stéphane Plaza Immobilier fragilisée

La condamnation de Stéphane Plaza avait fortement affecté l’image du réseau Stéphane Plaza Immobilier et pesé sur son activité. Le lancement de Sixième Avenue, combiné aux départs au sein du réseau SPI, a entraîné une baisse importante du nombre de franchisés. Conséquence comptable : SPF Franchise, la filiale immobilière de M6 qui détenait Stéphane Plaza Immobilier, a enregistré une dépréciation de 35,5 millions d’euros liée à la marque SPI dans son rapport annuel 2025.

Deux réseaux, deux trajectoires

Avec cette scission, M6 acte la séparation entre deux marques aux trajectoires différentes. D’un côté, Stéphane Plaza Immobilier continuera son activité dans une structure indépendante, portée par Stéphane Plaza. De l’autre, Sixième Avenue devient le levier immobilier privilégié du groupe audiovisuel. M6 entend accélérer le développement de Sixième Avenue et en faire sa marque immobilière de nouvelle génération, pensée pour accompagner l’évolution du rapport des Français à leur logement.