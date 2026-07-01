«Il faut savoir s’arrêter» : Alain Marschall tacle Michel Drucker sur sa longévité à la télévision

Sur RMC, Alain Marschall n’a pas mâché ses mots au sujet de Michel Drucker. Alors que l’animateur emblématique du paysage audiovisuel français continue d’occuper une place importante à la télévision, et qu’une 29e saison de Vivement dimanche a été annoncée, le journaliste a livré un avis tranché sur la question de la longévité à l’antenne. Pour Alain Marschall, rester à la télévision malgré les signes de fatigue ou de fragilité physique pose une vraie question d’image, mais aussi de rapport au public. Il estime qu’un animateur doit savoir partir avant que son état ne devienne lui-même un sujet pour les téléspectateurs.

« Je sortirai avant d’être diminué »

Alain Marschall a exprimé son point de vue de manière directe, tout en affirmant son respect pour la carrière de Michel Drucker : « Moi, je sortirai avant d’être diminué. Je n’ai pas envie que les téléspectateurs me voient avoir du mal à respirer, et c’est le cas de Michel. Je trouve ça dommage : d’année en année, tu vois la personne décliner. La télévision, ce n’est pas pour te voir t’éteindre petit à petit comme une chandelle… avec tout le respect que j’ai pour Michel Drucker. Un moment, il faut savoir s’arrêter ! »

Un débat sensible sur l’âge, la télévision et la fin de carrière

Cette déclaration pose une nouvelle fois la question : jusqu’à quel moment une figure historique de la télévision doit-elle rester à l’antenne ? Michel Drucker, monument du petit écran, incarne depuis des décennies une forme de continuité télévisuelle rare. Mais pour Alain Marschall, la fidélité du public et le respect d’une carrière ne doivent pas empêcher de poser la question du bon moment pour passer la main.

Une chose est certaine : le choix appartient aux téléspectateurs, qui sont le seul juge de paix. Et tant qu’ils sont au rendez-vous, il n’y a finalement pas de débat…