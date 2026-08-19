Rédoine Faïd restera à Condé-sur-Sarthe après l’annulation de son transfert

Rédoine Faïd, célèbre braqueur, restera incarcéré à Condé-sur-Sarthe suite à l'annulation de son transfert vers Valence par la chambre de l'application des peines de Caen. Cette décision fait suite à une évaluation des conditions de détention, jugées désormais conformes à la dignité humaine.

Rédoine Faïd ne sera finalement pas transféré au centre pénitentiaire de Valence, dans la Drôme. La chambre de l’application des peines de Caen a annulé en appel la décision qui ordonnait son départ de la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. Le braqueur multirécidiviste restera donc incarcéré dans cet établissement hautement sécurisé.

Le 7 août, le juge de l’application des peines d’Alençon avait estimé que les conditions d’incarcération du détenu étaient contraires à la dignité humaine. Le parquet avait immédiatement contesté cette décision. La juridiction d’appel a finalement considéré que les mesures correctives mises en place par l’administration pénitentiaire avaient suffisamment amélioré les conditions de détention de Rédoine Faïd.

Un détenu placé sous une surveillance maximale

Surnommé le « roi de la belle », Rédoine Faïd est connu pour deux évasions particulièrement spectaculaires. En 2013, il avait quitté la prison de Sequedin après avoir utilisé des explosifs et pris plusieurs personnes en otage. Cinq ans plus tard, il s’était évadé par hélicoptère du centre pénitentiaire de Réau avant d’être interpellé après trois mois de cavale.

Le détenu est incarcéré à Condé-sur-Sarthe depuis 2025, après avoir séjourné à la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Ses conditions de détention dans ce précédent établissement avaient également été jugées contraires à la dignité humaine, en raison de leur durée, de leur combinaison et de l’absence de perspectives concrètes d’évolution. Son avocat n’a pas immédiatement commenté la nouvelle décision, faute d’en avoir encore pris connaissance.