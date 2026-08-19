Présidentielle 2027 : Francis Lalanne officialise sa candidature

Francis Lalanne officialise sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, soutenue par le mouvement France Libre. Il prévoit un premier meeting à Paris pour lancer sa campagne, souhaitant instaurer une rupture politique. Sa proximité avec Dieudonné suscite des polémiques, tandis qu'il devra structurer son équipe pour obtenir les parrainages requis.

Francis Lalanne a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le chanteur organisera son premier meeting de campagne vendredi 21 août au théâtre Galabru, à Paris. Cette soirée doit marquer le lancement officiel de sa campagne à huit mois du premier tour.

L’artiste de 68 ans affirme vouloir incarner une rupture avec le système politique actuel. Sa candidature est portée par le mouvement citoyen France Libre, qui défend notamment la souveraineté nationale, une réforme profonde de la justice et le développement d’une démocratie plus directe. Le programme complet du candidat doit être progressivement présenté au cours de la campagne.

Une candidature soutenue par Dieudonné

Francis Lalanne bénéficie du soutien de Dieudonné, humoriste controversé condamné à plusieurs reprises, notamment pour incitation à la haine raciale. Ce rapprochement pourrait renforcer les critiques entourant une candidature déjà située en dehors des partis politiques traditionnels. Le chanteur s’était précédemment engagé dans plusieurs mouvements de contestation, notamment contre les restrictions sanitaires.

Les organisateurs promettent une « annonce surprise » lors du meeting parisien, sans en préciser la nature. Francis Lalanne devra désormais structurer son équipe, présenter ses propositions et convaincre les élus susceptibles de soutenir sa candidature. Comme tous les prétendants à l’Élysée, il devra réunir les parrainages nécessaires pour pouvoir participer officiellement au scrutin.