Cancer du sein, endométriose: Louane dénonce le retard «vraiment» préoccupant sur la santé des femmes

Louane s'exprime sur la santé des femmes en dénonçant le retard dans la prise en charge de maladies comme le cancer du sein et l'endométriose. Elle insiste sur l'importance d'une meilleure écoute des symptômes et d'une prévention adéquate, surtout en ce mois d'Octobre rose, dédié à la sensibilisation et au dépistage.

Invitée ce samedi sur RTL à l’occasion d’Octobre rose, Louane a pris la parole sur la santé des femmes et la nécessité d’accorder davantage d’attention à des maladies longtemps insuffisamment prises en compte. Cancer du sein, endométriose, prévention : la chanteuse de 29 ans estime que les avancées arrivent encore trop tardivement.

« La santé des femmes arrive vraiment tard », a déclaré Louane, invitée du Journal inattendu de Stéphane Boudsocq. Un engagement qui prend une dimension particulière pendant Octobre rose, mois consacré à la sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage.

« La santé des femmes arrive vraiment tard »

Louane a élargi son propos au-delà du seul cancer du sein. Pour l’artiste, la question concerne plus globalement la manière dont certaines pathologies touchant les femmes ont été étudiées, diagnostiquées et prises en charge.

L’endométriose en est l’un des exemples les plus connus. Cette maladie chronique peut provoquer des douleurs menstruelles sévères, des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles digestifs et parfois des problèmes de fertilité. Longtemps banalisée, l’endométriose peut considérablement affecter la vie quotidienne des femmes qui en souffrent⁠.

En évoquant cette maladie en même temps que le cancer du sein, Louane met l’accent sur un même enjeu : mieux écouter les symptômes rapportés par les femmes et améliorer la prévention, le diagnostic et la prise en charge.

Octobre rose, un mois pour rappeler l’importance du dépistage

La prise de parole de Louane a lieu au début d’Octobre rose. En France, plus de 60 000 nouveaux cancers du sein sont diagnostiqués chaque année. Il reste le cancer le plus fréquent chez la femme.

Le dépistage et la détection précoce jouent un rôle déterminant. Lorsqu’un cancer du sein est découvert à un stade précoce, les chances de guérison sont très élevées. La campagne Octobre rose vise précisément à rappeler l’importance de la surveillance et du dépistage, tout en collectant des fonds pour la recherche.

La maladie pose également la question de l’après-cancer. Chirurgie, mastectomie et reconstruction mammaire peuvent faire partie du parcours des patientes. La chirurgienne Isabelle Sarfati avait notamment expliqué les difficultés auxquelles certaines femmes restent confrontées pour accéder à une reconstruction, entre disparités géographiques, offre médicale insuffisante et reste à charge⁠.

Louane déjà engagée publiquement sur les questions de santé

La chanteuse connaît elle-même les conséquences d’une maladie chronique. En 2025, elle avait révélé être atteinte de spondylarthrite ankylosante, une maladie inflammatoire chronique qui touche principalement la colonne vertébrale et les articulations sacro-iliaques.

Son intervention du 3 octobre porte cette fois sur un sujet plus large : la place accordée à la santé des femmes. À travers son engagement pendant Octobre rose, Louane souhaite contribuer à mettre davantage en lumière des pathologies qui concernent des millions de femmes et pour lesquelles la prévention, le diagnostic précoce et la recherche restent essentiels.