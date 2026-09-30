Endométriose : quand des règles très douloureuses cachent une véritable maladie

L’endométriose, une maladie chronique souvent banalisée, provoque des douleurs menstruelles sévères et d'autres symptômes invalidants. Bien que son diagnostic puisse être long, une attention croissante lui est accordée. Le traitement varie selon les patientes, englobant médicaments et interventions chirurgicales, visant à améliorer la qualité de vie.

Des règles suffisamment douloureuses pour empêcher d’aller travailler, étudier ou simplement sortir de son lit ne devraient pas être systématiquement considérées comme normales. Chez certaines femmes, ces douleurs peuvent être provoquées par une endométriose, une maladie chronique susceptible d’entraîner également des douleurs pendant les rapports sexuels, des troubles digestifs et parfois des difficultés à avoir un enfant.

Pendant longtemps, les douleurs menstruelles importantes ont été largement banalisées. Certaines femmes ont ainsi vécu pendant des années avec des symptômes invalidants avant qu’une cause médicale soit recherchée. L’endométriose fait aujourd’hui l’objet d’une attention beaucoup plus importante, même si son diagnostic peut encore nécessiter un parcours relativement long.

Cette maladie se caractérise par la présence de lésions constituées de tissu semblable à l’endomètre en dehors de la cavité utérine. Elles peuvent notamment se développer au niveau des ovaires, du péritoine et des ligaments qui entourent l’utérus. Dans certaines formes profondes, des organes voisins comme la vessie ou l’intestin peuvent également être concernés.

Des douleurs qui peuvent largement dépasser la période des règles

Les douleurs pelviennes constituent l’une des manifestations les plus fréquentes de l’endométriose. Elles apparaissent souvent ou s’intensifient pendant les règles et peuvent être suffisamment importantes pour perturber considérablement la vie quotidienne. Mais la maladie ne se limite pas à quelques journées difficiles chaque mois : chez certaines patientes, les douleurs deviennent chroniques ou apparaissent à différents moments du cycle.

Des douleurs profondes pendant ou après les rapports sexuels peuvent également survenir. Lorsque certaines lésions se situent à proximité du rectum ou de la vessie, aller à la selle ou uriner peut devenir particulièrement douloureux, notamment pendant les menstruations. Des symptômes digestifs tels que ballonnements, constipation ou diarrhée peuvent également être rapportés.

La difficulté est que ces manifestations ne sont pas spécifiques à l’endométriose. Des douleurs abdominales ou des troubles digestifs peuvent avoir de très nombreuses origines. C’est leur répétition, leur lien avec le cycle menstruel et leur intensité qui peuvent conduire le médecin à rechercher cette maladie.

Un autre point important concerne l’étendue des lésions. Une endométriose très visible à l’imagerie n’est pas nécessairement celle qui provoque les douleurs les plus importantes. À l’inverse, des lésions relativement limitées peuvent s’accompagner de symptômes extrêmement invalidants. L’intensité de la souffrance d’une patiente ne peut donc pas être déduite simplement de l’étendue apparente de la maladie.

Pourquoi l’endométriose peut-elle affecter la fertilité ?

L’endométriose est également connue pour son association avec les difficultés à concevoir. Selon les données de l’Assurance Maladie, environ 30 à 40 % des femmes atteintes présentent une infertilité. Cela signifie aussi qu’une majorité de patientes ne sont pas infertiles : recevoir un diagnostic d’endométriose ne signifie donc absolument pas qu’une grossesse sera impossible.

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer les difficultés rencontrées chez certaines femmes. L’inflammation chronique, des adhérences modifiant l’anatomie du bassin ou encore l’atteinte des ovaires et des trompes peuvent intervenir. Dans certains cas, la maladie est d’ailleurs découverte à l’occasion d’un bilan de fertilité alors que les douleurs étaient faibles ou inexistantes.

La prise en charge dépend alors du profil de chaque patiente, de son âge, de la localisation des lésions et de son projet de grossesse. Une assistance médicale à la procréation peut être proposée lorsque cela est nécessaire, mais elle ne concerne évidemment pas toutes les femmes atteintes d’endométriose.

Le diagnostic commence généralement par une consultation au cours de laquelle le médecin s’intéresse précisément aux symptômes et à leur évolution au fil du cycle. Une douleur menstruelle intense depuis plusieurs années, associée par exemple à des douleurs pendant les rapports ou à la défécation, peut orienter les investigations.

L’imagerie occupe aujourd’hui une place importante. Une échographie pelvienne réalisée par un professionnel expérimenté peut identifier certaines lésions, notamment des kystes ovariens liés à l’endométriose. Une IRM pelvienne peut également être utilisée afin de rechercher et de cartographier des lésions profondes. Toutefois, une imagerie normale n’exclut pas nécessairement toutes les formes de la maladie, certaines lésions superficielles étant difficiles à visualiser.

Le diagnostic de l’endométriose a également connu récemment de nouvelles évolutions. En France, un test salivaire reposant sur l’analyse de biomarqueurs peut être proposé dans certaines situations bien définies, notamment lorsque les symptômes sont fortement évocateurs mais que les examens d’imagerie restent normaux ou incertains. Il ne s’agit toutefois pas d’un test destiné à dépister systématiquement toutes les femmes présentant des règles douloureuses.

Des traitements adaptés à chaque patiente

Il n’existe pas un traitement unique applicable à toutes les endométrioses. La stratégie dépend de l’intensité des douleurs, de la localisation des lésions, de leur retentissement et d’un éventuel désir de grossesse. Des médicaments antalgiques peuvent être utilisés pour contrôler la douleur, tandis que les traitements hormonaux occupent une place centrale chez de nombreuses patientes.

En réduisant ou supprimant les règles, certaines contraceptions hormonales et d’autres traitements peuvent limiter les symptômes. Ils ne permettent pas nécessairement de faire disparaître définitivement toutes les lésions, mais peuvent améliorer considérablement la qualité de vie.

La chirurgie est envisagée dans certaines situations, notamment lorsque les douleurs persistent malgré les traitements médicaux, lorsque certains organes sont atteints ou lorsque des problèmes de fertilité nécessitent une prise en charge particulière. Une opération n’est cependant pas systématique. Lorsque l’endométriose touche profondément l’intestin, la vessie ou d’autres structures, les interventions peuvent être complexes et nécessiter des équipes spécialisées.

Des règles douloureuses ne doivent pas systématiquement être banalisées

Avoir mal pendant ses règles ne signifie pas automatiquement souffrir d’endométriose. Les douleurs menstruelles sont extrêmement fréquentes et possèdent plusieurs causes possibles. Il serait donc inutilement anxiogène d’associer chaque crampe à cette maladie.

La situation devient différente lorsque la douleur bouleverse régulièrement la vie quotidienne : impossibilité d’aller travailler ou en cours, vomissements, malaises, nécessité de rester couchée ou consommation répétée d’antalgiques sans soulagement suffisant. Des douleurs lors des rapports sexuels, à la défécation ou à la miction, particulièrement lorsqu’elles suivent le cycle menstruel, constituent également des raisons d’en parler à un professionnel de santé.

L’enjeu n’est pas de transformer chaque douleur en maladie, mais de sortir de l’idée selon laquelle souffrir intensément chaque mois serait simplement une condition normale de la vie des femmes. Lorsqu’une douleur devient invalidante, elle mérite d’être explorée.