Asthme : après la rentrée, les passages aux urgences explosent chez les enfants en Bretagne

Après la rentrée, les passages aux urgences pour asthme augmentent considérablement chez les enfants en Bretagne, atteignant 148 cas pour les moins de 15 ans en une semaine. Malgré un léger reflux ensuite, l’activité demeure élevée, liée à la reprise scolaire et aux infections virales. La vigilance des autorités sanitaires est renforcée.

La rentrée scolaire s’accompagne d’un net rebond des crises d’asthme chez les enfants en Bretagne. Selon les dernières données publiées par Santé publique France, l’activité liée à l’asthme reste élevée depuis le début du mois de septembre, aussi bien dans les services d’urgence que chez SOS Médecins. Les moins de 15 ans sont de très loin les plus concernés par cette hausse saisonnière, traditionnellement observée quelques jours après le retour en classe.

Les chiffres montrent une accélération particulièrement forte au cours de la semaine du 7 au 13 septembre. Santé publique France a alors recensé 177 passages aux urgences pour asthme tous âges confondus, contre 65 la semaine précédente. Chez les moins de 15 ans, les passages sont passés de 44 à 148 en une semaine, soit plus d’un triplement. Cette tranche d’âge représentait alors 84 % de l’ensemble des passages aux urgences liés à l’asthme. Les consultations auprès de SOS Médecins ont elles aussi fortement progressé, de 18 à 41 en une semaine.

Un pic classique de septembre qui reste sous surveillance

La situation a légèrement reflué la semaine suivante, sans pour autant revenir à la normale. Entre le 14 et le 20 septembre, 125 passages aux urgences concernaient encore des enfants de moins de 15 ans, qui représentaient 71 % des cas enregistrés pour asthme. Dans cette catégorie d’âge, l’asthme comptait pour 3,9 % de l’ensemble des passages aux urgences. SOS Médecins recensait parallèlement 81 consultations pour asthme en Bretagne, dont une majorité concernait également les plus jeunes. Santé publique France parle ainsi d’un maintien d’une « activité forte » depuis la rentrée.

Ce phénomène de rentrée est bien connu des autorités sanitaires. Après plusieurs semaines de vacances, le retour à l’école favorise la circulation des infections respiratoires virales, qui constituent l’un des principaux facteurs déclencheurs des exacerbations d’asthme chez l’enfant. La reprise de l’exposition à certains allergènes, les changements de rythme et parfois une moindre observance des traitements pendant l’été peuvent également contribuer à cette hausse. La dynamique observée cette année est d’autant plus visible que, fin août, l’activité liée à l’asthme restait encore relativement faible en Bretagne.

Les moins de 15 ans particulièrement concernés

Dès la première semaine de septembre, le signal était déjà perceptible. Entre le 31 août et le 6 septembre, 44 passages aux urgences concernaient des enfants de moins de 15 ans, contre seulement 17 la semaine précédente, soit une augmentation de 159 %. Ils représentaient alors 68 % des passages pour asthme. Deux semaines plus tard, le nombre de consultations demeurait plusieurs fois supérieur aux niveaux observés avant la rentrée, confirmant l’installation rapide du pic saisonnier.

Pour l’instant, cette hausse ne s’accompagne pas d’une augmentation comparable des hospitalisations pour crise d’asthme, qui restent globalement stables selon Santé publique France. Les autres indicateurs respiratoires demeurent également relativement modérés en Bretagne : la circulation des infections respiratoires basses reste faible, avec seulement des détections sporadiques de Covid-19 et de grippe A à Brest et Rennes. La situation actuelle apparaît donc surtout comme un phénomène concentré sur l’asthme pédiatrique, suffisamment marqué toutefois pour maintenir une surveillance renforcée dans les prochaines semaines.