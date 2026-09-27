À Lourdes, le pape Léon XIV appelle l’Église de France à «la plus grande vigilance» contre les violences sexuelles

Après les rassemblements de Paris, le pape Léon XIV poursuit ce dimanche sa visite en France à Lourdes. Devant les évêques français, puis lors de la messe célébrée sur la prairie du sanctuaire, le souverain pontife a consacré une partie importante de ses prises de parole aux violences sexuelles commises au sein de l’Église. En fin de journée, il doit également rencontrer à huis clos sept victimes.

Cette étape à Lourdes constitue l’un des rendez-vous les plus sensibles du voyage de quatre jours de Léon XIV en France⁠, après son passage dans la capitale et sa descente des Champs-Élysées devant environ 700.000 personnes⁠.

Léon XIV demande aux évêques de poursuivre leurs efforts

Léon XIV a commencé sa journée par une rencontre avec les évêques de la Conférence épiscopale de France, réunis dans l’hémicycle Sainte-Bernadette du sanctuaire. Le pape a directement abordé la question des violences sexuelles sur des mineurs commises par des membres du clergé ou dans des structures liées à l’Église.

« Ces dernières années, vous avez affronté avec détermination le douloureux fléau des abus sur des personnes mineures commis par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial », a déclaré Léon XIV devant les évêques français.

Le souverain pontife a rappelé les mesures engagées au cours des dernières années en France, citant « l’écoute, la recherche de la vérité, la justice, le pardon [et] la réparation ». Il a remercié les évêques pour les dispositions prises face aux violences sexuelles et aux abus commis dans le cadre ecclésial.

« Maintenir la plus grande vigilance »

Léon XIV a demandé à l’épiscopat français de poursuivre le travail engagé. « Il convient de poursuivre dans la voie engagée en maintenant la plus grande vigilance », a-t-il déclaré.

Le pape a également évoqué la situation des prêtres français. « En même temps, votre clergé a besoin d’être soutenu et encouragé », a poursuivi le souverain pontife devant la Conférence des évêques de France.

Son message associe ainsi la poursuite des mesures destinées à prévenir les abus, l’accompagnement des victimes et le soutien aux membres du clergé.

Une foule immense autour du pape à Lourdes

Après sa rencontre avec les évêques, Léon XIV a rejoint les pèlerins en papamobile avant de célébrer la messe sur la prairie du sanctuaire marial. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Lourdes pour assister à cette journée de la visite pontificale.

Les images diffusées depuis le sanctuaire montrent une prairie remplie de fidèles au passage du pape. Cette étape intervient après les grands rassemblements organisés à Paris, notamment lors de la descente de Léon XIV sur les Champs-Élysées⁠.

Sept victimes reçues à huis clos

La question des violences sexuelles doit rester au centre de cette journée à Lourdes. Léon XIV doit rencontrer à huis clos sept personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église.

Cette rencontre avec sept victimes⁠ constitue l’un des rendez-vous les plus attendus de son déplacement. Les échanges doivent se dérouler en privé, à l’écart des caméras.

Parmi les personnes reçues figure notamment une victime de l’institution Notre-Dame de Bétharram. Les sept participants doivent s’exprimer en leur nom propre et ne représentent pas l’ensemble des personnes victimes de violences sexuelles dans l’Église.

Le poids du rapport Sauvé

La question des abus sexuels reste centrale pour l’Église catholique en France depuis la publication, en octobre 2021, du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, présidée par Jean-Marc Sauvé.

La commission avait estimé à environ 216.000 le nombre de personnes ayant subi, lorsqu’elles étaient mineures, des violences sexuelles commises par des prêtres, des diacres, des religieux ou des religieuses depuis 1950. L’estimation atteignait environ 330.000 victimes en intégrant les personnes laïques travaillant dans des institutions liées à l’Église.

À Lourdes, Léon XIV place donc explicitement la poursuite de la lutte contre ces violences parmi les responsabilités de l’épiscopat français. « Il convient de poursuivre dans la voie engagée en maintenant la plus grande vigilance », a-t-il répété devant les évêques.

La visite de Léon XIV en France se poursuit

Après la messe et ses différents rendez-vous à Lourdes, le programme du pape se poursuit avant la dernière partie de son déplacement français. Cette visite mêle célébrations religieuses, rencontres avec les fidèles, échanges avec l’épiscopat et rendez-vous consacrés aux dossiers qui traversent actuellement l’Église catholique.

Après Paris et Lourdes, Léon XIV doit poursuivre son déplacement à Metz⁠, avant son retour à Rome.