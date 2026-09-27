Rallye de Villa de Llanes: une copilote de 20 ans est morte piégée dans sa voiture en flammes

Un tragique accident lors du 49e Rallye Villa de Llanes a coûté la vie à Soraya Barreiro, 20 ans, restée piégée dans sa voiture en flammes après une sortie de route. Le pilote Germán Romano a réussi à s'extraire mais n'a pu la secourir. La compétition a été arrêtée définitivement par les organisateurs en signe de respect.

Le rallye espagnol a été endeuillé par un terrible accident. Soraya Barreiro, jeune copilote de 20 ans, est morte lors du 49e Rallye Villa de Llanes, dans les Asturies. La voiture dans laquelle elle se trouvait avec le pilote Germán Romano a quitté la route pendant le tronçon chronométré d’El Mazucu avant de prendre feu.

Le pilote, âgé de 26 ans, a réussi à sortir du véhicule. Soraya Barreiro est en revanche restée prisonnière de l’habitacle. Germán Romano a tenté de lui porter secours, sans parvenir à la dégager. La jeune femme est décédée sur les lieux. La compétition a immédiatement été interrompue, puis définitivement arrêtée.

La voiture a quitté la route dans la spéciale d’El Mazucu

L’accident s’est produit samedi peu avant 14 heures sur la route LLN-7, au niveau du point kilométrique 14, pendant le passage des concurrents dans le secteur d’El Mazucu. Soraya Barreiro occupait le baquet de droite de la voiture pilotée par Germán Romano.

À un peu plus d’un kilomètre du départ du tronçon, le véhicule a quitté la chaussée par la droite. Il a terminé sa course hors de la route avant de s’embraser. L’appel adressé au Centre de coordination des urgences des Asturies a été enregistré à 13h53. Les secours ont alors été informés qu’une personne avait réussi à sortir de la voiture tandis qu’une autre était restée coincée à l’intérieur.

Le drame a rappelé un autre accident mortel lors d’un rallye à La Réunion⁠, qui avait coûté la vie à deux enfants en octobre 2025.

Soraya Barreiro est restée prisonnière de la voiture

Germán Romano a réussi à s’extraire du véhicule après l’accident. Le pilote a ensuite tenté de venir en aide à sa copilote, mais il n’est pas parvenu à la sortir de l’habitacle. Un autre équipage s’est également arrêté pour porter secours aux victimes.

À 14h09, le dispositif médical présent sur le rallye a confirmé le décès de Soraya Barreiro. Les pompiers mobilisés sur place ont totalement maîtrisé l’incendie à 14h36. Le corps de la jeune femme a ensuite été transféré à l’Institut de médecine légale d’Oviedo.

Germán Romano, blessé et brûlé, a été transporté à l’hôpital d’Arriondas. Les forces de l’ordre ont procédé aux constatations nécessaires afin de déterminer précisément les circonstances de la sortie de route.

Le Rallye Villa de Llanes a été définitivement arrêté

Après la mort de la jeune copilote, les organisateurs ont décidé de mettre définitivement fin au rallye. Les quatre dernières spéciales ont été annulées et les concurrents ont observé un moment de recueillement.

Dans un communiqué, l’organisation a expliqué avoir pris cette décision « comme signe de profonde douleur et de respect maximal » envers Soraya Barreiro et ses proches. Elle a également estimé qu’après un tel drame, « la compétition sportive n’a plus aucune importance et doit être arrêtée immédiatement ».

Cet accident mortel a de nouveau endeuillé le sport automobile, quelques semaines après la mort du pilote monégasque Cédric Sbirrazzuoli à seulement 39 ans⁠.

Soraya Barreiro était originaire de la région de Llanes

Soraya Barreiro était originaire du secteur de Llanes, dans les Asturies. À seulement 20 ans, elle participait donc à une épreuve organisée dans sa région. Son frère Pablo était lui aussi engagé dans le rallye et est arrivé sur les lieux peu après l’accident.

Le Rallye Villa de Llanes avait déjà été frappé par un accident mortel en 2021. Le pilote Jaime Gil et son copilote Diego Calvo avaient perdu la vie après une sortie de route dans le secteur d’El Fitu. Cinq ans plus tard, la mort de Soraya Barreiro a de nouveau endeuillé cette épreuve du calendrier espagnol.