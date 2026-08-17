— Félix Lebrun remporte son premier Grand Smash et entre dans l’histoire du tennis de table français

Félix Lebrun remporte son premier Grand Smash à Malmö, en dominant le Japonais Tomokazu Harimoto 4-1 lors de la finale. À seulement 19 ans, il devient le premier Français à atteindre cette consécration depuis la création du circuit WTT. En parallèle, il s'impose également en double avec son frère Alexis.

Félix Lebrun décroche le plus grand titre de sa carrière. Le Français a remporté dimanche l’Europe Smash de Malmö, en Suède, en dominant le Japonais Tomokazu Harimoto en finale, 4 manches à 1 (11-5, 11-8, 5-11, 11-9, 11-9). À 19 ans, le Montpelliérain s’offre ainsi son tout premier Grand Smash en simple, la catégorie la plus prestigieuse du circuit World Table Tennis.

Lebrun prend immédiatement le contrôle de la finale

Face à Tomokazu Harimoto, Félix Lebrun impose son rythme dès les premiers échanges. Le Français s’adjuge la première manche 11-5, puis confirme dans la deuxième, remportée 11-8 malgré le retour du Japonais en fin de set. Harimoto réagit dans la troisième manche et réduit l’écart en s’imposant 11-5. Mais Lebrun ne laisse pas son adversaire installer une nouvelle dynamique. Le Français reprend l’avantage dans un quatrième set très disputé. Rejoint à 9-9 après avoir mené 8-4, il remporte finalement les deux derniers points pour s’imposer 11-9. Le scénario se répète dans la cinquième manche. Harimoto s’accroche, mais Lebrun résiste et conclut de nouveau 11-9 pour sceller sa victoire 4-1.

Premier Français vainqueur d’un WTT Grand Smash en simple

Ce succès permet à Félix Lebrun de devenir le premier Français à remporter un Grand Smash en simple depuis la création du circuit WTT en 2021. Ces tournois constituent le sommet du calendrier international, avec un statut comparable à celui des tournois du Grand Chelem en tennis. Lebrun avait déjà approché plusieurs fois ce titre. Avant Malmö, il avait atteint quatre demi-finales et une finale en Grand Smash sans parvenir à soulever le trophée. Cette fois, le Français a franchi la dernière marche.

Calderano battu, Jorgic balayé : un parcours impressionnant

Le Français a réalisé un tournoi particulièrement solide. Après avoir éliminé le Roumain Eduard Ionescu 3-1, il a dominé le Sud-Coréen Park Ganghyeon 3-0 puis remporté le duel français contre Thibault Poret, également 3-0. En quarts de finale, le niveau monte encore avec un duel contre Hugo Calderano. Félix Lebrun écarte le Brésilien 4-1 avant de surclasser le Slovène Darko Jorgic en demi-finale, 4-0. Quelques heures plus tard, il achève son parcours en dominant Harimoto 4-1.

Un doublé exceptionnel à Malmö

Le titre en simple n’est pas le seul trophée remporté par Félix Lebrun en Suède. La veille, il avait déjà gagné le double messieurs aux côtés de son frère Alexis. Les deux Français avaient dominé en finale les Hongkongais Wong Chun Ting et Baldwin Chan en trois manches, 11-7, 11-8, 14-12. Après leur succès au Singapore Smash quelques mois auparavant, les frères Lebrun décrochent ainsi un deuxième titre de Grand Smash ensemble en 2026. Félix Lebrun quitte donc Malmö avec deux trophées : le double avec Alexis et, surtout, son premier Grand Smash en simple.

Félix Lebrun va devenir numéro 2 mondial

Cette victoire va également propulser Félix Lebrun encore plus haut au classement mondial. Le Français doit grimper à la deuxième place mondiale, le meilleur classement de sa carrière. Après ses médailles de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, son titre au WTT Champions de Montpellier et ses performances régulières dans les plus grands tournois internationaux, Félix Lebrun ajoute désormais à son palmarès un Grand Smash en simple. À 19 ans, le Français atteint ainsi un nouveau sommet : vainqueur à Malmö, doublement titré en Suède et désormais numéro 2 mondial.