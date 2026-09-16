— Teddy Riner de retour au PSG Judo: le quintuple champion olympique signe jusqu’en 2028

Teddy Riner signe un nouveau contrat avec le PSG Judo, s'engageant jusqu'en 2028. Bien qu'il soit actuellement en convalescence à cause d'une blessure à l'épaule, il prévoit de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles. En plus de la compétition, Riner jouera un rôle clé dans le développement de la section judo du club.

Teddy Riner retrouve le Paris Saint-Germain. Le club parisien a officialisé ce mercredi le retour de son judoka emblématique, qui s’engage jusqu’en 2028. À 37 ans, le Français, quintuple champion olympique et onze fois champion du monde, renoue avec les couleurs Rouge & Bleu après la fin de son précédent contrat en 2025.

Le retour de Teddy Riner a lieu près de deux ans après sa dernière compétition sous le maillot parisien, lors de la Ligue des champions de judo 2024. Une échéance remportée par le PSG quelques mois après les Jeux de Paris, où Riner avait décroché un troisième titre olympique individuel dans la catégorie des +100 kg⁠, avant de permettre à la France de remporter également le titre olympique par équipes mixtes face au Japon⁠. Avec ces deux nouvelles médailles d’or, il avait porté son total à cinq titres olympiques.

Un contrat jusqu’en 2028, année des Jeux de Los Angeles

La date de fin de ce nouvel engagement n’a évidemment rien d’anodin. Le contrat court jusqu’en 2028, année des Jeux olympiques de Los Angeles, dernier grand objectif annoncé par Teddy Riner. Le Français veut y disputer ses sixièmes Jeux et tenter de conquérir un quatrième titre olympique individuel après Londres 2012, Rio 2016 et Paris 2024.

Teddy Riner affiche toujours la même ambition au moment de retrouver Paris. « Je suis très heureux et honoré de retrouver le Paris Saint-Germain et d’écrire encore une nouvelle page de mon aventure ici », explique-t-il. Le judoka insiste également sur son attachement à un club qui lui a fait découvrir la discipline et qu’il supporte depuis son enfance. « Je suis encore animé par de grandes ambitions, avec l’envie de me projeter vers les prochaines échéances et de continuer à faire rayonner le Paris Saint-Germain, sur et en dehors des tatamis », ajoute-t-il.

Une histoire commencée bien avant la renaissance du PSG Judo

Le lien entre Teddy Riner et Paris ne date pas de 2017. Le Guadeloupéen a été licencié au Paris Judo dès le début de sa carrière, avant de passer par le Lagardère Paris Racing puis le Levallois Sporting Club. Lorsque le Paris Saint-Germain relance officiellement sa section judo en septembre 2017, Riner revient sous les couleurs Rouge & Bleu et devient immédiatement la figure de proue du nouveau projet.

Avec Paris, il participe notamment aux titres de champion de France par équipes en 2022 et 2023 puis au sacre européen de 2024. Sa carrière individuelle reste hors norme : 11 titres mondiaux, cinq titres européens, trois titres olympiques individuels et deux médailles d’or olympiques par équipes mixtes. Entre 2010 et 2020, il avait également aligné 154 combats sans défaite.

Son retour à la compétition reste repoussé par une blessure à l’épaule

Ce nouveau contrat ne signifie toutefois pas un retour immédiat en compétition. Teddy Riner soigne actuellement une blessure à l’épaule droite contractée à l’entraînement pendant l’été. Elle l’a contraint à renoncer successivement au Grand Prix de Lima et au Grand Chelem de Lausanne, puis aux Championnats du monde organisés à Bakou du 4 au 11 octobre.

Le Français n’a plus disputé de tournoi individuel depuis son triomphe aux Jeux olympiques de Paris en août 2024. Son unique apparition en compétition depuis les Jeux remonte à la Ligue des champions avec le PSG à la fin de la même année. Cette longue absence l’a fait sortir du classement international et il devra désormais engranger de nouveau des points pour obtenir son quota olympique en vue de Los Angeles 2028.

Teddy Riner également attendu loin des tatamis

Le nouveau rôle de Teddy Riner au PSG ne se limitera pas à la compétition. Le champion participera aussi au développement de la section judo, à la transmission auprès des jeunes, aux échanges entre les différentes sections du club et aux opérations de PSG for Communities. Il continuera également de représenter le Paris Saint-Germain en France et à l’étranger.

Le PSG Judo retrouve ainsi l’une des plus grandes figures du judo français, dans une discipline où Paris 2024 avait offert plusieurs moments forts, notamment avec Clarisse Agbégnénou, qui racontait son parcours et ses ambitions dans une interview⁠. Pour Teddy Riner, l’objectif est désormais de retrouver la compétition, reconstruire son classement international et préparer progressivement les Jeux olympiques de Los Angeles 2028