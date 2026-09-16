SANTÉ Santé publique Médecine

Les infections respiratoires repartent à la hausse avec la rentrée

Par

1 minute de lecture

Les infections respiratoires repartent à la hausse avec la rentrée
Les infections respiratoires repartent à la hausse avec la rentrée

Les premiers chiffres de la rentrée confirment une remontée des infections respiratoires sur l’ensemble du territoire français. Les recours aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont progressé durant l’été 2026, une tendance qui se poursuit en cette mi-septembre. Les autorités sanitaires restent prudentes : les patients ne sont plus systématiquement testés, et les cas positifs ne font plus l’objet d’une déclaration obligatoire, ce qui rend difficile toute estimation précise de la circulation virale.

Les données disponibles montrent que le niveau actuel des consultations reste largement en deçà du pic observé à l’automne 2025. Les hôpitaux ne signalent aucun signe de saturation, et la pression sur les services d’urgence demeure gérable. Cette situation permet d’écarter, pour l’instant, l’hypothèse d’un rebond épidémique comparable aux précédentes vagues. Les professionnels de santé surveillent l’évolution des indicateurs semaine après semaine, mais appellent à ne pas dramatiser la situation.

Pas de tension hospitalière en vue

La rentrée scolaire favorise traditionnellement la diffusion des virus respiratoires, et cette année ne fait pas exception. Les infections augmentent mécaniquement avec le retour en collectivité, qu’il s’agisse du Covid-19 ou d’autres pathogènes saisonniers. Les autorités sanitaires se refusent à parler d’une nouvelle vague tant que les données hospitalières ne montrent pas de tension significative sur les capacités d’accueil.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une