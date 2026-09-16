Les infections respiratoires repartent à la hausse avec la rentrée

Les premiers chiffres de la rentrée confirment une remontée des infections respiratoires sur l’ensemble du territoire français. Les recours aux urgences pour suspicion de Covid-19 ont progressé durant l’été 2026, une tendance qui se poursuit en cette mi-septembre. Les autorités sanitaires restent prudentes : les patients ne sont plus systématiquement testés, et les cas positifs ne font plus l’objet d’une déclaration obligatoire, ce qui rend difficile toute estimation précise de la circulation virale.

Les données disponibles montrent que le niveau actuel des consultations reste largement en deçà du pic observé à l’automne 2025. Les hôpitaux ne signalent aucun signe de saturation, et la pression sur les services d’urgence demeure gérable. Cette situation permet d’écarter, pour l’instant, l’hypothèse d’un rebond épidémique comparable aux précédentes vagues. Les professionnels de santé surveillent l’évolution des indicateurs semaine après semaine, mais appellent à ne pas dramatiser la situation.

Pas de tension hospitalière en vue

La rentrée scolaire favorise traditionnellement la diffusion des virus respiratoires, et cette année ne fait pas exception. Les infections augmentent mécaniquement avec le retour en collectivité, qu’il s’agisse du Covid-19 ou d’autres pathogènes saisonniers. Les autorités sanitaires se refusent à parler d’une nouvelle vague tant que les données hospitalières ne montrent pas de tension significative sur les capacités d’accueil.