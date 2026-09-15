Grippe : la vaccination reste insuffisante chez les seniors et les soignants

La vaccination contre la grippe demeure insuffisante chez les seniors et les professionnels de santé, avec des taux de couverture largement en deçà des objectifs fixés. Une étude révèle des écarts significatifs selon les territoires et les profils sociaux. La Haute Autorité de santé propose d'envisager une obligation vaccinale pour les soignants.

La vaccination contre la grippe reste insuffisante parmi les principales populations exposées aux formes graves et chez les professionnels de santé. Une étude de Santé publique France, publiée mardi 15 septembre, montre également un recul de la couverture vaccinale depuis la crise du Covid-19, alors que les autorités visent un taux de 75 % pour les personnes à risque et les soignants.

Les données analysées entre 2007 et 2025 montrent des écarts importants selon les profils sociaux et les territoires. Chez les personnes âgées et les femmes enceintes, la vaccination progresse notamment avec le niveau d’études et de revenus. Les taux sont également plus faibles dans les territoires ultramarins et dans le quart sud-est de la France.

Des taux très éloignés des objectifs sanitaires

Pour la saison 2024-2025, 53,7 % des personnes âgées de 65 ans et plus avaient reçu un vaccin contre la grippe. Le taux tombe à 25,3 % chez les moins de 65 ans présentant un risque de forme grave. Chez les professionnels exerçant en Ehpad, seuls 24,2 % étaient vaccinés, avec des écarts importants entre les catégories : 34,2 % des infirmiers contre 19,3 % des aides-soignants. Les médecins affichent systématiquement une meilleure couverture.

Les résidents des Ehpad constituent une exception, avec une couverture de 82,7 % en 2024-2025, même si ce niveau reste inférieur aux 90 % dépassés lors de la saison 2020-2021. Santé publique France appelle à renforcer les actions d’accompagnement des campagnes de vaccination. En juillet, la Haute Autorité de santé a recommandé de rendre la vaccination contre la grippe obligatoire pour les professionnels de santé, une mesure dont les modalités sont désormais étudiées par le gouvernement.