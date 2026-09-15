— RC Lens : Dino Toppmöller déjà débarqué, Yannick Cahuzac en pole pour prendre sa place

Le RC Lens a décidé de se séparer de Dino Toppmöller. Arrivé seulement en juin pour succéder à Pierre Sage, l’entraîneur allemand ne sera plus sur le banc lensois vendredi soir à Monaco. Après quatre journées de Ligue 1 et seulement six matches officiels à la tête des Sang et Or, son aventure dans l’Artois s’arrête brutalement. Son adjoint Yannick Cahuzac devrait prendre les commandes de l’équipe, selon L’Équipe, au moins dans un premier temps.

Six matches officiels et déjà la fin

Dino Toppmöller avait été nommé le 16 juin dernier et s’était engagé jusqu’en 2028. Lens avait alors présenté l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort comme le technicien capable de poursuivre la progression du club après le départ de Pierre Sage. Trois mois plus tard, la direction estime déjà que le choix n’était pas le bon.

Sportivement, le bilan n’est pourtant pas catastrophique. Toppmöller a commencé son passage à Lens en remportant le Trophée des champions contre le PSG (1-0), avant de lancer la Ligue 1 par une spectaculaire victoire 5-2 contre Auxerre⁠. Mais les Sang et Or ont ensuite perdu à Strasbourg (2-1), puis à domicile contre Lorient (0-1), avant de concéder dimanche un nul 2-2 sur le terrain du promu manceau. Lens ne compte ainsi que 4 points après quatre journées et occupe la 10e place.

Même l’exploit en Ligue des champions n’a pas sauvé Toppmöller

Entre-temps, Lens a pourtant réussi une entrée renversante en Ligue des champions sur la pelouse du Slavia Prague⁠. Menés 2-1 à l’approche du temps additionnel, les Lensois ont complètement retourné le match grâce à Florian Thauvin à la 91e minute puis Ruben Aguilar à la 93e pour s’imposer 3-2.

Ce succès avait permis au Racing de prendre trois points précieux et de pointer au 10e rang du classement de la Ligue des champions après la première journée⁠. Il n’a manifestement pas suffi à convaincre la direction. Trois jours plus tard, le nul au Mans a ravivé les doutes, Lens ayant notamment été mené 2-0 par le promu avant de revenir.

À l’issue de cette rencontre, Toppmöller avait lui-même pointé le problème : « Pour gagner des matchs, il faut jouer deux mi-temps. » La direction lensoise n’aura pas attendu davantage pour trancher.

Un conflit interne aurait précipité son départ

Les résultats ne seraient toutefois pas la seule explication. Un différend au sein du staff aurait considérablement accéléré la rupture. La direction aurait décidé de mettre en retrait Nelson Morgado, l’un des adjoints de Toppmöller et son collaborateur de longue date. Morgado aurait notamment reproché à certains membres du staff un manque d’engagement et d’investissement.

Dino Toppmöller se serait fermement opposé à la décision concernant son adjoint, avec lequel il travaille depuis 2017, considérant cette intervention comme une ingérence dans la gestion de son staff. Le désaccord serait devenu suffisamment profond pour rendre la poursuite de leur collaboration impossible.

Yannick Cahuzac devrait prendre le banc dès vendredi à Monaco

La succession pourrait être immédiate. Yannick Cahuzac, adjoint de Toppmöller depuis le début de la saison, devrait diriger Lens vendredi soir à Monaco, probablement accompagné de Bilal Hamdi. Et son rôle pourrait rapidement dépasser celui d’un simple intérimaire.

L’ancien milieu connaît parfaitement la maison. Capitaine lensois entre 2019 et 2022, il avait ensuite intégré le staff de Franck Haise lors de la saison 2022-2023. Après deux années à Lorient, il est revenu cet été dans le staff de l’équipe première. Son nom circulait déjà depuis plusieurs semaines en interne comme celui d’un possible futur numéro 1.

Lens change donc déjà de patron alors que la saison vient à peine de commencer. Dino Toppmöller quitte le Racing avec trois victoires, un nul et deux défaites en six rencontres officielles, un Trophée des champions dans la poche et une victoire en Ligue des champions. Vendredi à Monaco, une nouvelle ère devrait déjà commencer avec Yannick Cahuzac.