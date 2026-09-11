Foot - Rennes enfonce l’OM: troisième défaite de suite pour les Marseillais avant d’affronter Besiktas et le PSG

L’Olympique de Marseille subit sa troisième défaite consécutive en Ligue 1 en s'inclinant 1-0 face à Rennes, après une première victoire 4-0. Avec seulement trois points sur douze possibles, l'OM prépare des rencontres difficiles contre Besiktas en Ligue Europa et le PSG, renforçant l'incertitude autour de son avenir.

L’Olympique de Marseille a subi une troisième défaite consécutive en Ligue 1. Après ses revers contre Monaco (2-0) et le Paris FC (2-3), l’OM s’est incliné ce vendredi sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), lors de la 4e journée. Adrien Thomasson a inscrit l’unique but de la rencontre en seconde période.

Après quatre journées, Marseille ne compte que trois points sur douze possibles, avec une victoire et trois défaites. Une série particulièrement mauvaise avant deux rendez-vous rapprochés : un déplacement sur la pelouse de Besiktas en Ligue Europa, puis la réception du PSG au Vélodrome.

Marseille pousse mais ne trouve pas la faille

L’OM entre bien dans son match et cherche rapidement à imposer son rythme. Les Marseillais pressent haut et tentent d’empêcher Rennes de construire proprement ses offensives.

Rennes se procure une première possibilité par Issa Soumaré, dont le centre ne trouve personne. Marseille répond et utilise notamment le côté gauche avec Igor Paixão. L’attaquant trouve Amine Gouiri dans l’axe, mais l’OM ne parvient pas à concrétiser.

Pierre-Emile Højbjerg tente également sa chance. Sa frappe termine dans le petit filet extérieur.

Rennes se montre dangereux avant la pause, mais Jeffrey de Lange répond présent. Après 45 minutes, aucun but n’a été inscrit.

Thomasson punit Marseille

L’OM repart vers l’avant dès le début de la seconde période. Paixão et Emerson combinent sur le côté gauche, mais la défense rennaise intervient. À la 52e minute, Rennes frappe. Adrien Thomasson ouvre le score d’un plat du pied et donne l’avantage aux Bretons.

Marseille tente immédiatement de réagir. Højbjerg prend sa chance quelques minutes plus tard, sans parvenir à inquiéter suffisamment le gardien rennais.

L’OM doit désormais courir après le score. Bruno Genesio effectue plusieurs changements et renforce son secteur offensif. Les Marseillais poussent dans les dernières minutes, mais Rennes résiste.

Le coup de sifflet final confirme la nouvelle désillusion marseillaise : Rennes s’impose 1-0.

Une victoire puis trois défaites pour l’OM

Le début de championnat avait pourtant été réussi. Marseille avait lancé sa saison par une large victoire 4-0. Mais depuis cette première journée, l’OM n’a plus pris le moindre point.

Marseille s’incline d’abord 2-0 à Monaco. Une semaine plus tard, le club phocéen connaît une nouvelle déconvenue au Vélodrome avec une défaite 3-2 contre le Paris FC. Le déplacement à Rennes devait permettre à l’OM d’arrêter cette série. Il aboutit finalement à une troisième défaite consécutive.

Le bilan : une victoire, trois défaites et seulement trois points après quatre journées de Ligue 1.

Besiktas puis le PSG, le calendrier se durcit encore

Marseille n’a désormais quasiment aucun répit. L’OM doit d’abord se déplacer en Turquie pour affronter Besiktas en Ligue Europa. Quelques jours plus tard, les Marseillais retrouveront le Vélodrome pour recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Avec de nouvelles désillusions probablement à venir…