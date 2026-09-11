Miss Universe : Univision enquête sur les fonds versés au concours. Porto Rico a engagé 8,7 $M d’argent public, des sénateurs veulent savoir où est l’argent

Le financement de 8,7 millions de dollars par Porto Rico pour Miss Universe 2026 suscite des inquiétudes politiques. Des sénateurs exigent des comptes sur l'utilisation des fonds, exacerbées par des allégations de détournement révélées par Nawat Itsaragrisil, mettant l'accent sur le besoin urgent d'un audit indépendant.

La gestion des millions de dollars engagés par Porto Rico pour accueillir Miss Universe 2026 provoque désormais des inquiétudes politiques sur l’île. Des sénateurs portoricains réclament davantage de contrôle sur l’utilisation de cet argent public et veulent savoir précisément où les fonds ont été dépensés.

Ces interrogations ont été abordées dans reportage diffusé par Univision dans l’émission El Gordo y La Flaca. Le sujet revient notamment sur 4,2 millions de dollars liés à l’organisation du concours et sur les vérifications effectuées par les autorités après les versements. Au total, Porto Rico a engagé 8,7 millions de dollars de fonds publics pour accueillir la 75e édition de Miss Universe.

Les sénateurs veulent savoir où est passé l’argent

Les élus qui s’interrogent sur le dossier s’interrogent : lorsque plusieurs millions de dollars provenant des caisses publiques sont versés à une organisation privée, les autorités doivent pouvoir expliquer précisément qui a reçu l’argent, à quoi il a servi et comment son utilisation a été contrôlée. L’un des responsables politiques interrogés résume ainsi le problème : « Lorsque le gouvernement de Porto Rico remet de l’argent à une organisation, il doit y avoir un processus de contrôle pour savoir où l’argent est dépensé et, par conséquent, un processus d’audit. »

Cette demande place désormais la gestion des fonds de Miss Universe directement sur le terrain politique. Les sénateurs veulent notamment disposer d’une traçabilité précise des versements, connaître l’identité des bénéficiaires et vérifier que les dépenses correspondent bien aux engagements pris pour organiser le concours à Porto Rico.

8,7 millions de dollars de fonds publics engagés

Pour rappel, le montant total consacré par Porto Rico à Miss Universe 2026 atteint 8,7 millions de dollars. Cette somme doit permettre de financer l’organisation du concours, les infrastructures, les hôtels, la production locale et différents prestataires nécessaires à la tenue de l’événement.

La finale doit avoir lieu le 24 novembre 2026 au Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Mais les élus veulent désormais s’assurer que l’argent destiné à ces dépenses a effectivement suivi le parcours prévu. Le reportage d’Univision évoque notamment des interrogations concernant 4,2 millions de dollars et les mécanismes permettant de vérifier leur destination.

La polémique fait suite aux relevés bacaires compromettants publiés par Nawat

Les questions des sénateurs fait suite aux révélations de Nawat Itsaragrisil, qui a publié cette semaine plusieurs documents bancaires concernant l’argent de Miss Universe. Le dirigeant thaïlandais accuse depuis plusieurs semaines Raúl Rocha Cantú d’avoir utilisé une partie des fonds de l’organisation à des fins étrangères au concours. Nawat avait lancé : « The money is gone », soit « L’argent a disparu ».

Il a ensuite rendu publics des relevés bancaires faisant apparaître plus de 3,27 millions de dollars de mouvements après des versements provenant de Porto Rico. Ces documents montrent notamment deux entrées identifiées par les mentions « PRTC 1st Payment » et « PRTC 2nd Payment », PRTC correspondant à Puerto Rico Tourism Company. Le premier versement est de 1 million de dollars. Le second atteint 2 millions de dollars.

Plusieurs transferts importants à destination de Raúl Rocha interogent

Après ces deux versements figurent plusieurs sorties d’argent vers différents bénéficiaires. Les documents publiés par Nawat font notamment apparaître un transfert de 300 000 dollars avec le nom de Raúl Rocha Cantú et un paiement de 295 236,07 dollars présenté comme un paiement hypothécaire associé à son nom. D’autres opérations de plusieurs centaines de milliers de dollars apparaissent également. Au total, les mouvements bancaires diffusés par Nawat représentent 3 279 043,15 dollars. Ces documents ont alimenté les révélations de Nawat contre Raúl Rocha sur l’utilisation des fonds de Miss Universe.

Les élus réclament désormais un véritable audit

Où est donc passé l’argent ? C’est ce que veulent déterminer les responsables politiques portoricains. Pour eux, la publication de mouvements bancaires et les accusations qui entourent Miss Universe rendent nécessaire un contrôle complet des fonds engagés par Porto Rico. Ils veulent notamment vérifier les contrats signés, les sociétés ayant reçu l’argent, les comptes utilisés et les justificatifs présentés pour débloquer les différents paiements. L’objectif est de pouvoir retracer l’argent public depuis son versement par Porto Rico jusqu’à son utilisation finale.

Les autorités prétendent que les paiements ont été contrôlés

De son côté, la Puerto Rico Tourism Company affirme que les versements ont été effectués conformément aux contrats conclus pour Miss Universe 2026. Elle assure que les paiements ont été accompagnés de justificatifs et que les représentants ayant signé les accords étaient autorisés à le faire.

L’organisme affirme également que les dépenses font l’objet d’un suivi et que Miss Universe devra rendre des comptes sur l’utilisation des sommes engagées. Ces explications ne mettent toutefois pas fin aux interrogations des élus. Pour les sénateurs qui demandent davantage de transparence, un financement public de plusieurs millions de dollars doit pouvoir être retracé de manière complète et indépendante.

« Si je parle, Puerto Rico va trembler »

La pression autour du dossier est également alimentée par les déclarations de Nawat Itsaragrisil. Quelques semaines auparavant, il avait averti : « Si je parle, Puerto Rico va trembler, j’ai encore beaucoup à dire. » Nous avions détaillé ces menaces de nouvelles révélations concernant Miss Universe et Porto Rico. Depuis, Nawat a effectivement publié plusieurs documents bancaires et montants précis qui prouvent qu’il ne bluffait pas.

À un peu plus de deux mois de Miss Universe 2026, une question domine donc désormais le dossier à Porto Rico : où sont passés les millions versés au concours et les autorités peuvent-elles justifier précisément chaque dollar dépensé ?