Miss Universe France: cartel mexicain et 12 finalistes choisies par un comité opaque. Quelle légitimité pour une sélection pilotée par le fugitif Raúl Rocha ?

Les 12 finalistes de Miss Universe France 2026 sont désormais choisies. Le pseudo comité de direction a terminé sa sélection et les jeunes femmes doivent être officiellement dévoilées le 5 septembre, à leur arrivée au boot camp organisé jusqu’au 11 septembre dans le sud de la France. Mais alors que les noms des candidates vont être rendus publics, ceux des personnes qui les ont sélectionnées restent toujours inconnus, Miss Universe France n’ayant pas communiqué officielement sur ce sujet.

Voilà donc 12 femmes choisies pour prétendre représenter la France à Miss Universe par un comité dont on ignore toujours qui le compose, quelles sont ses compétences et qui l’a nommé. Une interrogation domine donc toutes les autres : quelle est réellement la légitimité de ce nouveau Miss Universe France ?

Miss France se retire, Miss Universe passe en force et impose sa propre sélection nébuleuse en France

Pour rappel, Miss Universe France 2026 n’a plus rien à voir avec la Société Miss France. En mai dernier, celle-ci a décidé de suspendre sa participation à Miss Universe 2026 après les multiples polémiques de l’édition 2025. Frédéric Gilbert avait notamment dénoncé les « nombreux dysfonctionnements » constatés l’année précédente et expliqué vouloir préserver l’intégrité et les valeurs du concours Miss France.

Miss Universe a immédiatement contourné ce retrait en décidant de choisir elle-même la Miss chargée de représenter la France. La nouvelle sélection nationale a donc été montée sous la supervision directe de l’organisation internationale.

La situation est singulière : Miss France refuse d’envoyer l’une de ses candidates parce qu’elle juge les garanties insuffisantes, et Miss Universe crée alors son propre système pour désigner malgré tout une Française. Ce nouveau comité ne repose ni sur les élections régionales de Miss France, ni sur son réseau historique, ni sur une structure nationale installée depuis des années. Sa légitimité provient essentiellement de Miss Universe, elle-même illégitime et divisée.

12 finalistes choisies par un comité opaque qui concentre tous les pouvoirs, des critères et des règles non communiqués

Le comité de sélection conduit la procédure de bout en bout : examen des dossiers, entretiens puis désignation. Aucun vote du public et aucun panel extérieur ne viennent contrebalancer sa décision. Pourtant, les 12 finalistes ont été choisies sans que sa composition soit connue. Il est donc impossible de connaître le parcours des personnes qui ont tranché, leurs éventuels liens avec Inès Ligron, Miss Universe Organization, des agences, des partenaires ou certaines candidates. Pour une sélection qui prétend désigner une représentante nationale, cette absence d’informations essentielles entretient forcément le doute.

Contrairement à la véritable élection de Miss France, qui dispose d’un règlement précis, l’organisation de Miss France Universe n’a officiellement publié aucun critères d’évaluation pour la préselection des candidates. Pourtant, les 12 finalistes sont déjà choisies. Le comité a donc étudié les dossiers, auditionné les candidates et procédé aux éliminations alors que la grille détaillée que le public est en droit de connaître n’a pas été communiquée. Impossible de connaître précisément le poids de l’éloquence, du physique, de l’anglais, de la culture générale, du parcours professionnel, de l’engagement ou encore de la présence sur les réseaux sociaux.

Des potentiels conflits d’intérêts impossibles à contrôler

Afin de dissiper les doutes après les scandales de triche et de conflits d’intérêts ayant éclaboussé Miss Universe, Miss Universe France avait le devoir de rassurer le public sur lesdits conflits d’intérêts. Mais lorsque l’identité des évaluateurs reste floue ou inconnue, impossible alors de vérifier leurs relations professionnelles passées, leurs liens avec des agences, des sponsors, des coaches ou certaines participantes. Cette question pèse d’autant plus lourd que Miss Universe sort d’une édition 2025 justement marquée par les soupçons de conflits d’intérêts, de présélections parallèles et de décisions opaques.

Après le scandale Fátima Bosch, les mêmes méthodes opaques en France ?

Le sacre de Fátima Bosch à Miss Universe 2025 reste entouré d’une profonde controverse. Natalie Glebova, Miss Universe 2005 et membre du jury, a affirmé que 80% des jurés qu’elle avait interrogés n’avaient pas voté pour Fátima Bosch. Les révélations de Natalie Glebova sur le vote du jury avaient renforcé les accusations déjà formulées avant la finale. Le pianiste Omar Harfouch avait de son côté quitté le jury en dénonçant en premier des irrégularités et un processus parallèle de présélection. C’est après cette accumulation de polémiques que Miss France a finalement décidé de se retirer.

Voilà pourquoi le démarrage français pose problème : après une crise mondiale centrée précisément sur la manière dont les candidates étaient choisies, Miss Universe lance en France une nouvelle sélection dont le comité reste anonyme et dont les critères annoncés avant la décision n’ont toujours pas été publiés après la désignation des 12 finalistes.

À la tête du dispositif se trouve Inès Ligron. Et compte tenu précisément de son expérience dans l’univers des concours internationaux et de sa connaissance de Miss Universe, son choix de travailler aujourd’hui pour cette organisation et dans le cadre voulu par son copropriétaire mexicain, sous mandat d’arrêt, Raúl Rocha Cantú, est pour le moins surprenant. Inès Ligron peut difficilement ignorer les multiples accusations, enquêtes et procédures judiciaires qui entourent aujourd’hui l’homme d’affaires, ni les scandales qui ont secoué Miss Universe ces derniers mois.

Elle a pourtant accepté de prendre les commandes de cette nouvelle sélection française, créée directement après le retrait de Miss France et placée sous la supervision de Miss Universe. Quelles garanties a-t-elle obtenues avant d’accepter cette mission ? A-t-elle demandé des explications sur la situation judiciaire de Raúl Rocha, sur son rôle exact dans le dispositif français ou encore sur le financement de cette nouvelle organisation ? Compte tenu de son expérience, il est d’autant plus difficile de considérer qu’elle aurait pu rejoindre ce projet sans connaître le contexte extrêmement lourd qui l’entoure.

La sélection est organisée dans le cadre fixé par l’organisation internationale. Inès Ligron a par ailleurs expliqué que le développement de Miss Universe à Paris venait directement du propriétaire de l’organisation. Ce nouveau Miss Universe France ressemble donc davantage à une antenne nationale construite après le retrait de Miss France qu’à un concours français véritablement indépendant.

Paris Match, vitrine médiatique d’Inès Ligron : simple couverture ou soutien stratégique ?

Inès Ligron met également très en avant sur Instagram le site officiel de Paris Match, qui lui avait consacré un article particulièrement flatteur. Dans un contexte où le nouveau Miss Universe France doit rapidement construire sa crédibilité, cette apparente collusion pose forcément question.

Quelle est la nature exacte des relations entre Inès Ligron, Paris Match et la nouvelle organisation ? Simple couverture éditoriale, accompagnement privilégié, partenariat ou future collaboration ? La question est d’autant plus pertinente que Miss Universe France recherche officiellement des partenaires parmi les marques, médias et institutions et leur propose visibilité, contenus avec les candidates et association à la dotation de la gagnante. Après les polémiques internationales sur les conflits d’intérêts, la transparence devrait aussi concerner les relations entre la direction du concours et les médias qui participent à son installation.

Le fugitif Raúl Rocha en toile de fond : Miss Universe France dans l’ombre des affaires mexicaines

Le principal sujet reste cependant le lien direct avec Miss Universe Organization et son copropriétaire Raúl Rocha Cantú. Son groupe détient 50% de l’organisation internationale, tandis que la sélection française est placée sous sa supervision.

Raúl Rocha est aujourd’hui au cœur de très lourdes procédures judiciaires au Mexique. Les autorités enquêtent notamment sur sa participation présumée à un réseau lié au crime organisé, au blanchiment d’argent, au trafic d’armes et au trafic de carburant. Ses comptes bancaires ont déjà été gelés par la cellule anti-blanchiment dans le cadre de cette affaire.

En août, une seconde procédure est venue aggraver sa situation avec une nouvelle ordonnance d’arrestation portant cette fois sur de présumées opérations avec des ressources d’origine illicite et du blanchiment d’argent. Nous avions détaillé le deuxième mandat d’arrêt et la nouvelle enquête pour blanchiment visant Raúl Rocha.

Dès lors, le rôle exact de Rocha dans le nouveau dispositif français mérite d’être clairement établi. Jusqu’où intervient Miss Universe Organization dans le choix de l’équipe, les décisions stratégiques, les partenaires et surtout le financement ?

Alors que Raúl Rocha est accusé de blanchiment, qui finance Miss Universe France ? Et d’où vient l’argent ?

La question financière est d’autant plus sensible que Miss Universe avait lancé son opération française en annonçant une dotation spectaculaire : 50.000€, une Mercedes-Benz Classe C et un logement à Paris, auxquels devaient s’ajouter un règne rémunéré, une garde-robe et un voyage à Porto Rico.

L’origine de ces financements devient donc une question incontournable. Miss Universe Organization finance-t-elle directement la sélection ? Des sociétés liées à Raúl Rocha participent-elles ? Les fonds viennent-ils de sponsors français ou internationaux ? Quels partenaires prennent en charge les hôtels, les équipes, les déplacements, le boot camp et la future dotation ? Ces interrogations sont particulièrement légitimes lorsque le copropriétaire de l’organisation internationale est lui-même poursuivi dans une affaire portant sur des ressources d’origine présumée illicite et du blanchiment d’argent.

La justice mexicaine s’intéresse également aux mouvements financiers de plusieurs sociétés liées à Raúl Rocha. Une autre affaire concerne un contrat de 745,6 millions de pesos conclu avec Pemex par un consortium comprenant une entreprise contrôlée par Rocha, alors que le père de Fátima Bosch occupait un poste important au sein de la compagnie publique mexicaine. Nous avions détaillé les interrogations entourant les liens financiers entre Raúl Rocha et l’environnement de Fátima Bosch. Dans un tel contexte, la traçabilité des fonds utilisés pour la sélection française ne peut pas être traitée comme une question secondaire.

50.000€, Mercedes, appartement : qui paie réellement ces cadeaux ?

C’est précisément l’une des principales zones d’ombre du lancement de Miss Universe France. Les avantages annoncés sont considérables : 50.000€ en espèces, une Mercedes-Benz Classe C, un logement à Paris, une rémunération pendant le règne, une garde-robe et un voyage à Porto Rico. Mais derrière cette vitrine particulièrement généreuse subsiste une question essentielle : qui met réellement l’argent sur la table ?

Lorsque ces cadeaux ont été annoncés, nous avions déjà soulevé la question de leur financement et de l’origine des fonds. La Mercedes est-elle fournie directement par la marque ou achetée par l’organisation ? Qui verse les 50.000€ ? Qui finance le logement parisien ? Quelle société rémunérera la gagnante pendant son règne ? S’agit-il de partenaires français déjà contractualisés, de Miss Universe Organization, de sociétés internationales ou de fonds apportés directement ou indirectement par les propriétaires de Miss Universe ?

La question devient impossible à dissocier de la situation de Raúl Rocha. Le copropriétaire de Miss Universe est précisément visé au Mexique dans des procédures portant notamment sur le blanchiment d’argent et l’utilisation présumée de ressources d’origine illicite. Dans ces conditions, connaître l’origine des fonds injectés dans la nouvelle organisation française est une exigence élémentaire de transparence. Quels sont les financeurs ? Par quelles sociétés les fonds transitent-ils ? Quels partenaires ont signé ? Quelle structure encaisse et règle les dépenses françaises ?

Il ne s’agit donc pas simplement de savoir si la future gagnante repartira avec une Mercedes ou 50.000€. La véritable question est de savoir qui finance Miss Universe France et d’où provient l’argent permettant à cette structure nouvellement installée de promettre de telles sommes et de tels avantages. Dans le contexte judiciaire entourant aujourd’hui Raúl Rocha, cette interrogation est loin d’être anecdotique.

Une organisation bien discrète sur sa structure juridique

La situation juridique du concours ajoute une autre zone d’ombre. Impossible de trouver les mentions légales de Miss Universe France indiquant explicitement la raison sociale, la forme juridique, le capital, le siège social, le SIREN/SIRET, ou une adresse de contact.

Pendant ce temps, les 12 finalistes sont déjà choisies et doivent participer à un boot camp de sept jours comprenant séances photo, coaching et différentes épreuves. La question est elle aussi légitime : quelle personne morale organise aujourd’hui ces activités, signe les contrats, règle les prestataires, assure les participantes et assume la responsabilité juridique en cas de problème ? Pour une organisation déjà engagée dans une sélection nationale, ce flou est difficile à comprendre.

1.500 Miss officiellement inscrites, 200 auditionnées, 12 finalistes sélectionnées très (trop?) rapidement

Le nombre de candidates ajoute enfin une interrogation supplémentaire. En juillet, Miss Universe annonçait publiquement plus de 1.500 candidatures françaises. Depuis, une story du compte officiel a évoqué environ 200 candidates auditionnées. Le passage de plus de 1.500 inscriptions à environ 200 auditions n’a pas été détaillé. Il serait pourtant utile de connaître les critères utilisés lors de cette première sélection et de comprendre ce qu’il est advenu des centaines de candidatures non auditionnées.

Le calendrier ajoute encore du doute. Une annonce déclarant l’ouverture des inscriptions a été publiée le 19 août sur le compte Instagram de Miss Universe France. Le 1er septembre, soit moins de deux semaines plus tard, les 12 finalistes étaient déjà sélectionnées. Une rapidité qui surprend. Entre plus de 1.500 inscriptions annoncées, environ 200 auditions et 12 finalistes choisies aussi rapidement, la publication d’un bilan détaillé du processus permettrait au minimum de comprendre comment le tri a réellement été effectué.

Miss Universe France veut imposer sa légitimité, mais accumule les zones d’ombre

Les 12 finalistes qui seront dévoilées le 5 septembre ne sont évidemment responsables d’aucune de ces zones d’ombre. Le problème porte sur le dispositif qui vient de les choisir et qui désignera bientôt l’une d’elles comme représentante de la France.

Miss France a quitté Miss Universe après les scandales de 2025. Miss Universe a immédiatement créé sa propre sélection française. Un comité inconnu concentre désormais tous les pouvoirs de sélection. Ses critères de sélection sont d’une opacité absolue, et les 12 finalistes sont déjà choisies dans un temps record qui interroge. L’entité juridique de l’organisation n’est toujours pas constituée. Le financement reste opaque. Les cadeaux annoncés au début de l’été posent toujours la question de leur financement et de l’origine des fonds. Et l’organisation internationale qui supervise l’ensemble appartient pour moitié à Raúl Rocha, visé au Mexique par de lourdes procédures pour crime organisé, trafic d’armes, trafic de carburant et blanchiment.

Miss Universe France avait un devoir de transparence, une sélection nationale ne pouvant être légitime sans donner des gages de confiance et sans offrir un fonctionnement explicable publiquement à chaque étape. La première étape décisive est désormais terminée. Mais pour gagner la confiance du public et un minimum de légitimité, Miss Universe France doit maintenant expliquer qui choisit, selon quelles règles, sous quelle autorité et avec quel argent. Au risque de donner raison à tous ceux qui doutent fortement de la crédibilité de ce concours. Car pour le moment, beaucoup de questions légitimes se posent, et Miss Universe France ne répond à aucune d’entre elles…